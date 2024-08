Non solo vino e salato: da Tinia nelle notti DiVine cornetti per tutti i gusti a partire dalle 23

Il DiVino Etrusco non è solo una celebrazione del vino, ma un viaggio enogastronomico che abbraccia ogni angolo del centro storico di Tarquinia. Tra le tante degustazioni, con la presenza di numerose cantine, si possono trovare sfizi per tutti i gusti: fritti, porchetta, sandwich, pizza e molto altro. Ma dopo una serata passata a degustare queste delizie, cosa c’è di meglio di un cornetto caldo appena sfornato? La soluzione perfetta è Tinia, una dolcissima realtà situata nel cuore di Tarquinia, ai piedi del Palazzo Comunale in Piazza Trento e Trieste.

Tinia: cornetti caldi per concludere la serata

Massimiliano e il suo staff sono pronti ad accogliere i visitatori del DiVino Etrusco dal 22 al 25 e dal 29 al 31 agosto, a partire dalle 23, proponendo una dolce parentesi con cornetti per tutti i gusti. Che tu abbia voglia di qualcosa di classico o di una variante più originale, Tinia è il posto giusto per concludere la serata in dolcezza. La caffetteria non offre solo cornetti, ma è anche un punto di riferimento per colazioni, aperitivi e momenti di relax nel cuore pulsante della città, con un accogliente dehors ai piedi della Fontana di Piazza.

Il Boccone del Prete: un’altra delizia in pieno centro

Per chi desidera anticipare l’esperienza gastronomica, la realtà “gemella” di Tinia, il ristorante “Il Boccone del Prete”, offre un menu dedicato di mare e pesce per le serate del DiVino Etrusco. Situato a pochi passi, in via Felice Cavallotti, 9, è il luogo ideale per una cena raffinata prima di una serata di degustazioni. Per prenotazioni e informazioni, è possibile contattare il numero 320 468 7552.