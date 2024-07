Notizie dall’Amiata: dal 2 al 4 agosto, quattro incontri sulla contemporaneità con prestigiosi ospiti

Dal 2 al 4 agosto torna l’atteso appuntamento con “Notizie dall’Amiata, parole della contemporaneità”. Sul suggestivo Monte Amiata, quattro incontri dedicati ai temi d’attualità, con la partecipazione di prestigiosi ospiti, giornalisti, intellettuali e scrittori amati dal grande pubblico. Questa kermesse, giunta alla sua ottava edizione, è il frutto dell’incontro tra Mariolina Camilleri e Alessandra Sardoni, giornalista de La7. Un evento che si rinnova ogni anno con l’obiettivo di animare il dibattito culturale e riscoprire luoghi splendidi e poco conosciuti.

Il programma degli incontri

Il programma di questa edizione è davvero interessante! Si parte venerdì 2 agosto, alle ore 19, al Giardino di Daniel Spoerri nel comune di Seggiano. Qui l’ex presidente del Consiglio Romano Prodi, il giornalista Marco Damilano e l’economista Veronica De Romanis discuteranno dei costi della democrazia e del debito partendo dalla parola “gratis”. Sabato 3 agosto, alle ore 19, all’Auditorium della Peschiera, lo scrittore Michele Serra parlerà di “Identità” insieme al giornalista di Repubblica Angelo Melone. Domenica 4 agosto, alle ore 11 del mattino, alla Cascata d’acqua d’Alto, nel comune di Arcidosso, la virologa Ilaria Capua e il direttore di Rai Parlamento Giuseppe Carboni affronteranno il tema della “Convivenza”.

Un gran finale a Castel del Piano

Il gran finale di “Notizie dall’Amiata” si terrà domenica 4 agosto, alle ore 18.30, a Castel del Piano, in piazza Colonna. L’incontro sarà dedicato alla parola “Poetica”, esplorando come la poesia, in particolare quella di Dante, possa ristorarci e curarci. Saranno presenti la medievista Maria Giuseppina Muzzarelli e lo scrittore Fabio Stassi, coordinati da Maurizio Mannoni, ospite affezionato della rassegna. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero