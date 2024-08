Notte Bianca a Castel del Piano: appuntamento notturno venerdì 23 agosto

User:Alienautic, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons

La notte a Castel del Piano è magica, illuminata dalla luna e immersa in un clima incantevole di fine estate. Il 2024 non farà eccezione, con una Notte Bianca che promette di animare il paese con spettacoli, musica e giochi. Grazie alla collaborazione tra il Comune, commercianti, associazioni e contrade, Castel del Piano si prepara a vivere una serata di allegria e vivacità, tipica di questi eventi straordinari.

Il programma della serata

La manifestazione inizierà alle 19.00 con un concerto della Filarmonica G. Rossini in Piazza Madonna, seguito da una serie di eventi entusiasmanti. Dalle 20.00 alle 22.30, la piazza della Madonna ospiterà musica dal vivo con la scuola di musica I. Fazzi e il Blueberry Trio. Alle 21.30, 22.30 e 23.30, gli spettacoli circensi illumineranno la fine di Corso Nasini, mentre in Via V. Veneto il Ludobus intratterrà i più piccoli con giochi in legno giganti. Non perdere anche il DJ set e il schiuma party che animeranno diverse zone del paese.

Intrattenimento e offerte speciali

Durante tutta la Notte Bianca, il divertimento sarà assicurato da una varietà di DJ e performance musicali. In Piazza Luigi Santucci, il Fattore M e il dancing Galella regaleranno momenti di musica e ballo, mentre DJ Volume e DJ Bard si esibiranno in Via V. Veneto. Altre performance incluse sono DJ Brando e la Tribute Band De Gregori in Piazza Madonna, DJ Snake in Corso Nasini e il DJ set Localino. Per soddisfare la fame, gli stand gastronomici delle contrade Borgo, Monumento, Poggio e Storte offriranno prelibatezze locali. Inoltre, le attività commerciali del paese rimarranno aperte con sconti e offerte esclusive per l’occasione.