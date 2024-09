Notte Internazionale dell’Osservazione della Luna: il 14 settembre tre eventi straordinari a Viterbo, Roma e Tarquinia

Il 14 settembre 2024, gli amanti dell’astronomia del Lazio avranno un’occasione speciale: la Notte Internazionale dell’Osservazione della Luna. Organizzata dalla NASA, questa serata celebra la bellezza del nostro satellite naturale e offre la possibilità di ammirarlo, insieme a Saturno con i suoi anelli quasi di taglio, attraverso telescopi potenti. L’evento si terrà in diverse località del Lazio, tutte ad ingresso libero e gratuito. È un’occasione unica per osservare il cielo e approfondire la conoscenza dell’universo in compagnia di esperti astrofili.

Gli appuntamenti in programma: Viterbo, Roma e Tarquinia

A Viterbo, l’evento si terrà nei Giardini Colle del Duomo – Palazzo dei Papi, a cura del Gruppo Astrofili Galileo Galilei APS con il patrocinio del Comune di Viterbo. Dalle 19:00 alle 23:00 sarà possibile osservare la Luna e Saturno, con spiegazioni dettagliate offerte dagli astrofili. Anche a Roma, presso il prato di Villa Carpegna, il Gruppo Astrofili Galileo Galilei APS organizzerà un evento simile, dove i visitatori potranno ammirare il cielo stellato e approfondire curiosità astronomiche grazie all’assistenza dei soci. A Tarquinia, l’osservazione si terrà al Campo Cialdi – Parco Palombini, in collaborazione con la Società Tarquiniese di Arte e Storia e con il patrocinio del Ministero della Cultura. Prima dell’osservazione, alle 18:00, ci sarà anche una visita guidata ai monumenti di Corneto medievale.

Unisciti a una serata astronomica unica

Questi eventi offrono un’occasione perfetta per esplorare il cielo notturno e vivere l’astronomia da vicino. Gli astrofili saranno presenti per condividere la loro passione e spiegare i segreti del nostro satellite e del gigante Saturno. È un evento pensato per tutte le età, ideale per famiglie, studenti e curiosi del cosmo. In caso di maltempo, gli appuntamenti potrebbero essere annullati, quindi è consigliabile contattare gli organizzatori per conferme. Per informazioni: tarquiniense@gmail.com • tel. 0766 858194 – 339 2011849 info@grag.org • tel. 347 5698423