“N’Tarqugnese l’ha fatto almeno una volta”: Tarqugnia lancia il test Instagram di tarquiniesità. E diventa subito virale

Un test di tarquiniesità… anzi di tarquignesità: è quanto oggi lancia la pagina Instagram Tarquigna nelle proprie stories, raccogliendo un immediato, enorme successo.

Il gioco è semplice: il gruppo di ragazzi, già noto in città soprattutto tra i giovani per i meme che realizzano e diffondono scherzando e ironizzando su fatti, situazioni e personaggi cittadini, ha ideato una sorta di questionario, congegnato per diventare presto virale.

Ci sono, infatti, diciotto attività più o meno curiose che “n’tarquiniese” dovrebbe aver fatto almeno una volta, dall’aver fatto sega al Lido all’accamparsi alla Turchina, passando per la “pezza” al Divine Etrusco e l’immancabile lamentela sui fuochi, anzi “le foche”, di Ferragosto. Non c’è da far altro che fare lo screen della storia – o se volete potete salvare l’immagine qui sotto – e postarla sulle proprio storie spuntando le missioni già compiute. Naturalmente bisogna taggare @Tarquigna, così che possano a loro volta ricondividervi, e nominare a vostra volta altri amici.