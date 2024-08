Nubifragio a Tarquinia Lido, il presidente dell’Università Agraria Alberto Riglietti ringrazia i volontari AEOPC

Riceviamo dal Presidente dell’Università Agraria Alberto Riglietti e pubblichiamo

“Mi sembra doveroso ringraziare i volontari della Protezione Civile AEOPC, che con tempestività sono intervenuti al Lido di Tarquinia a seguito degli allagamenti dei giorni scorsi, mettendo in sicurezza le aree e portando assistenza alle tante persone coinvolte dal nubifragio.

Un lavoro encomiabile quello dei volontari AEOPC – aggiunge Riglietti – che ci consente di poter affermare senza indugi che abbiamo la fortuna di avere un gruppo di Protezione Civile competente e professionale. Ringrazio Alessandro Sacripanti che è il Presidente dei volontari e ogni volta che c’è un’emergenza dimostra di essere presente e risolutivo a vantaggio della nostra comunità. Non dimentico il lavoro fondamentale delle Forze dell’Ordine e del Vigili del Fuoco anche loro in prima linea anche in questa occasione.

Ho seguito come tanti le fasi dei soccorsi – conclude Riglietti – sia dai media che parlando al telefono con Sacripanti, e credo che oltre la ricerca delle possibili responsabilità dobbiamo ribadire il nostro grazie ai volontari AEOPC che mettono a disposizione il proprio tempo per aiutare gli altri”.