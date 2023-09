“Nuclear experience”: il 26 settembre la Croce Rossa Italiana in piazza a Tarquinia per il disarmo nucleare

Riceviamo dalla Croce Rossa Italiana, comitato di Tarquinia, e pubblichiamo

Il prossimo 26 settembre, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione delle armi nucleari, la Croce Rossa Italiana comitato di Tarquinia, svolgerà delle attività relativa alla Campagna “Nuclear experience – Croce Rossa Italiana per il disarmo nucleare” per ribadire l’importanza di un mondo senza la minaccia delle armi nucleari. Vi aspettiamo in piazza Cavour (davanti al museo) martedì 26 settembre dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19 con materiale informativo e gadgets.