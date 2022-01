Nucleare, Socciarelli incalza Caci: “Chi ricopre cariche pubbliche faccia chiarezza”

Riceviamo da Emanuela Socciarelli, consigliere comunale di Montalto di Castro, e pubblichiamo

Mentre il nostro territorio è minacciato dalla Sogin di ospitare il deposito di scorie nucleari, costringendo i cittadini ad unirsi spontaneamente nel Comitato Montalto Futura per opporsi a questo folle progetto, il Sindaco Caci ormai da giorni vaneggia di nucleare sicuro. Siamo ai titoli di coda e ormai Caci dice tutto e il contrario di tutto. Da un lato non vuole irritare i suoi concittadini giustamente impauriti e per questo ribadisce la sua contrarietà al progetto deposito nella Tuscia, dall’altro lato promuove il nucleare per sostenere la linea del suo partito Forza Italia e accreditarsi presso qualche notabile a livello nazionale.

Pur nelle legittime posizioni di ognuno in materia energetica, bisogna che chi ricopre o concorre alle cariche pubbliche faccia chiarezza e non abbia posizioni altalenanti.

Qual è la linea della maggioranza, ancora per poco, in amministrazione? Quale quella del vicesindaco e candidato, anche se ancora non ufficialmente, a sindaco Luca Benni? No deposito, si nucleare: rispetto a questa posizione sul nucleare di Caci, Benni condivide o la contrasta? Speriamo ci faccia presto conoscere il suo punto di vista, che si apra un dibattito pubblico e partecipato che non siano convegni tutti lustrini e pailettes a carico del cittadino utili solo alla carriera di qualcuno.

Se consideriamo che anche l’a.d. di Enel Starace ha dichiarato che quello che viene definito “nuovo nucleare, non è tanto nuovo come sembra”, quello che da cittadina e da amministratore mi domando: “il mio sindaco sostiene il suo territorio o vuole utilizzare il suo ruolo solo per compiacere il proprio partito e la sua carriera politica lontano da Montalto?” Sinceramente, nel silenzio della sua maggioranza, ha sfruttato questo comune anche fin troppo per i suoi fini politici .