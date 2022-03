Nuoto, Tarquinia ai campionati italiani: Giosuè Battellocchi e Lorenzo Carpegna si qualificano per le finali di Riccione

Riceviamo e pubblichiamo

Tarquinia parteciperà ai campionati Italiani primaverili di nuoto di Riccione con due atleti: Giosuè Battellocchi e Lorenzo Carpegna.

I due giovanissimi nuotatori della Piscina Comunale di Tarquinia, tesserati per la società “il Gabbiano” di Ladispoli, sono riusciti a qualificarsi per la kermesse nazionale che si disputerà il prossimo 27-28-29 marzo a Riccione. Si tratta di una gara importantissima a livello nazionale, dove per partecipare occorre ottenere dei tempi limiti imposti dalla F.I.N.

“Potersi confrontare con tutti i migliori atleti del panorama italiano sarà un grosso stimolo per la nostra crescita- afferma Lorenzo Carpegna . scenderò in acqua nei 200-400-1500 stile libero cercando di dare il massimo”. Sulla stessa lunghezza d’onda Giosuè Battellocchi: “Abbiamo lavorato tanto in questo scorcio di stagione per arrivare fino a questo punto, nonostante tutte le difficoltà , e adesso si raccolgono i frutti. Io in particolare cercherò di farlo nella gara che affronterò, i 200 farfalla”. “Un ringraziamento è dovuto al Comune di Tarquinia alle società Nepi Swimming e USACLI per l’impegno costante che ha permesso tutto questo nonostante il periodo critico che stiamo vivendo, concludono soddisfatti gli allenatori, fieri dei risultati raggiunti.