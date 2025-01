Nuova vita per gli alberi di Natale a Montalto: un’iniziativa in collaborazione con i Carabinieri Forestali

Il Comune di Montalto di Castro, in collaborazione con i Carabinieri Forestali del Reparto per la Biodiversità di Roma, ha promosso al termine delle festività natalizie 2024 un progetto per il recupero degli alberi di Natale: grazie a questa iniziativa, gli abeti rossi che hanno decorato le strade del paese saranno salvati dalla discarica e avranno una nuova vita.

Una nuova casa sugli Altipiani di Arcinazzo

Sono circa venti, stando a quanto comunicato dall’amministrazione comunale, gli abeti che saranno trasferiti sugli Altipiani di Arcinazzo, tra le province di Roma e Frosinone per essere piantati in pieno campo e utilizzati per iniziative di educazione ambientale dedicate alle scolaresche, trasformando così un simbolo delle festività in un’occasione di sensibilizzazione ecologica.

Un gesto simbolico per l’ambiente

“Questa collaborazione – sottolinea il Comune – permette di restituire gli abeti alla natura, rendendo la scelta di addobbarli per il Natale un gesto sostenibile”. L’iniziativa rappresenta un esempio di come sia possibile combinare tradizione e attenzione all’ambiente, grazie anche al supporto dei Carabinieri Forestali.