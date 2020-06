“Obiettivo Tricolore: lo sport non si ferma”: si disputerà comunque stamani la tappa della grande staffetta che passerà da Tarquinia

Ph: Roberto Romano

“Obiettivo Tricolore: lo sport non si ferma”: si disputerà comunque la tappa prevista per oggi della grande staffetta degli atleti di Obiettivo 3, nonostante la forte apprensione per le condizioni di Alex Zanardi, coinvolto ieri pomeriggio in un incidente nel corso di una delle tappe dell’evento e ricoverato da ieri a Siena, dove è stato operato.

A darne notizia, stamani, è il Comune di Tarquinia che spiega come la decisione sia stata presa proprio dalla famiglia di Zanardi, per “dare continuità alla staffetta e all’evento di Obiettivo 3”

La tappa passerà dunque a Tarquinia e Tiziano Monti, atleta di casa, prenderà il testimone da Alessandro Cresti: l’orario di questo passaggio di consegne è previsto attorno alle 14 circa a Piazza Cavour. “Eventuali cambi di programma o modifiche verranno comunicate in tempo reale. – conclude la nota del Comune – Purtroppo non ci sarà la festa che avevamo organizzato ma noi ci saremo per dare il nostro sostegno alla manifestazione e agli atleti!”