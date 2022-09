Oktoberfest, pronti a un altro weekend di festa? A Tarquinia arrivano Easy Deasy e Doppio Senso (con Rocchetti e Solieri)

Riceviamo e pubblichiamo

Un grande, primo weekend per riscaldare i motori e riprendere le misure con il clima di festa, ma a Tarquinia è già tempo di vivere il secondo fine settimana di Oktoberfest e le due serate di venerdì 23 e sabato 24 settembre si annunciano imperdibili.

Partiamo dall’elemento chiave della festa, la birra! Sotto l’enorme tendone allestito di fronte al Ditirambo, in via Vincenzo Ferri, nel cuore della zona commerciale della città etrusca, sono arrivati litri e litri della tipica bevanda caratteristica della tradizionale celebrazione bavarese. Ad accompagnarla, stinchi di maiale, polli arrosto, hamburger e wurstel (tedeschi naturalmente) e pane nero di segale, senza dimenticare musica divertimento e tanti momenti di animazione.

Il doppio appuntamento del fine settimana, a tal proposito, è un richiamo irresistibile per i rocker e non solo. Venerdì 23 a riaccendere gli animi sul palco saranno gli Easy Deasy, tribute band AC/DC che alzeranno alla grande il livello dei decibel per far scatenare il pubblico. Sabato 24, poi, a chiudere in crescendo l’edizione Oktoberfest 2022, sul palco della kermesse tornano i Doppio Senso con i grandi successi di Vasco Rossi suonati (anche) da due leggendari compagni d’avventura del Blasco, il “lupo maremmano” Alberto Rocchetti e Maurizio Solieri.

Per tutte le serate, cena tipica bavarese a partire dalle 20, poi nel cuore della serata i concerti e, infine, dj set con gli Asterjackers – Ilias Brodolini e Matteo Mascioli –, Alterego e Luca Gee. Ingresso con consumazione obbligatoria. Per info e prenotazioni, è possibile contattare il 348 1167 692.