Olimpiadi della Cultura e del Talento, Fratelli d’Italia attacca il Comune: “Perdita grave per Tarquinia”

Riceviamo dal Circolo Fratelli d’Italia Tarquinia e pubblichiamo

Secondo forti indiscrezioni, Tarquinia avrebbe perso la possibilità di ospitare le “Olimpiadi della Cultura e del Talento”, manifestazione che per anni ha visto la nostra città protagonista a livello nazionale, ospitando centinaia di studenti, docenti e accompagnatori provenienti da tutta Italia.

Un evento – portato dalla precedente amministrazione – che non rappresentava soltanto un appuntamento culturale di alto profilo, offrendo una vetrina prestigiosa per il patrimonio storico e naturalistico della Tuscia, ma anche un’importante occasione di promozione territoriale e di crescita economica.

Se la notizia dovesse essere definitiva, l’incapacità dell’amministrazione comunale di confermare un evento ormai consolidato negli anni, diventato parte integrante del calendario culturale cittadino, comporterebbe una perdita grave, non solo simbolica ma anche concreta.

Le Olimpiadi della Cultura e del Talento garantivano infatti benefici diretti alle strutture ricettive, alle attività commerciali e agli operatori culturali del territorio, generando un indotto significativo, specie in un periodo di bassa stagione. Alberghi, ristoranti, esercizi commerciali e guide turistiche beneficiavano della presenza di centinaia di studenti, insegnanti e accompagnatori, generando un indotto positivo per l’economia locale e contribuendo alla valorizzazione dell’immagine della città.

In un momento storico in cui i territori competono per attrarre eventi di rilievo nazionale, perdere una manifestazione di tale importanza appare incomprensibile. Si tratta di un’occasione persa che penalizza non solo il settore culturale, ma anche quello turistico e commerciale.

Difendere e valorizzare eventi che hanno dimostrato negli anni il loro valore significa investire sul futuro della città, sulle giovani generazioni e su un modello di sviluppo fondato su cultura, turismo e qualità. Lasciare andare le Olimpiadi della Cultura e del Talento significa rinunciare a una risorsa strategica per il territorio.