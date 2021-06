“Onda tricolore contro le mafie. Abbattiamo il silenzio”: sabato scorso la tappa a Tarquinia

Riceviamo da Fratelli d’Italia e pubblichiamo

La campagna di sensibilizzazione organizzata dal Dipartimento Tutela Vittime e dal Dipartimento Legalità e Sicurezza di Fratelli d’Italia ha fatto tappa, sabato scorso, al Lido di Tarquinia. Insieme al Coordinatore Provinciale Massimo Giampieri e alla Coordinatrice comunale Valentina Paterna, accompagnata da Alberto Riglietti e Daniel Stoica del locale circolo FdI, abbiamo accolto tutti coloro che hanno voluto conoscere le nostre proposte per contrastare il pericolo, troppo spesso sottovalutato, costituito dalle mafie.

Siamo stati tra la gente per dire che siamo contrari ai benefici per i condannati per crimini mafiosi,chiediamo la modifica del codice antimafia per l’affidamento dei beni confiscati, la realizzazione di uno sportello antiusura istituzionale in tutte le province, e soprattutto più poteri per inquirenti e forze dell’ordine affinché la repressione dei fenomeni mafiosi, anche quelli in ascesa come la mafia cinese e nigeriana, siano più efficacemente contrastati.

Erano con noi: Andrea Castellano, vice Resp. Naz. Dip. Legalità Sicurezza immigrazione, Antonio Tosi, Diego Bacchiocchi, Claudio Bartolucci, Alessandro Sacripanti, membri del Direttivo provinciale FdI e Laura Allegrini, Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Viterbo. Ringraziamo tutti coloro che hanno aderito all’iniziativa e tutti quelli che lo faranno nelle tappe successive affinché questa lunga onda tricolore che sta attraversando l’Italia diventi sempre più grande per dare più forza al contrasto dei fenomeni mafiosi e portare nel contempo un messaggio di speranza. La manifestazione nazionale si chiuderà in Sicilia in concomitanza con la commemorazione della strage di via D’Amelio.