Open day al Vincenzo Cardarelli di Tarquinia: il 16 e il 17 gennaio tutti on line per conoscere l’offerta formativa

Riceviamo dall’IIS Cardarelli di Tarquinia e pubblichiamo

Da qualche tempo gennaio è il mese in cui i ragazzi che frequentano l’anno conclusivo di un ciclo di studi devono decidere a quale scuola iscriversi per il settembre successivo. Una scelta molto importante, per molti ragazzini la prima che prendono da soli, che concorrerà a orientare e a plasmare il loro futuro.

L’istituto “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia, pur nelle circostanze storiche complesse che stiamo vivendo, rimane fedele al suo motto “Conoscere è necessario per scegliere” e anche quest’anno ha preparato un fitto programma di appuntamenti per far conoscere i propri indirizzi di studio, ben 8, così da permettere ai giovani studenti e alle loro famiglie di scegliere consapevolmente il percorso da intraprendere da settembre 2021.

Gli Open Days sono iniziati già a dicembre 2020, ma le occasioni per incontrare il Dirigente Scolastico Laura Piroli e i docenti dei vari indirizzi sono ancora numerose. Le prossime? Sabato 16 e Domenica 17 Gennaio 2021. Si comincia Sabato con il Liceo Classico (9:30) e si prosegue con il Liceo Scientifico Tradizionale (10:30) e delle Scienze Applicate (11:30) di Tarquinia, col Corso Turistico (15:00), il Corso Agrario (16:00), per concludere con la presentazione del corso Amministrazione Finanza e Marketing (ex ragioneria) alle ore 17. Domenica 17 Gennaio si riprende con l’introduzione generale dell’Istituto da parte del Dirigente (10:30) e con l’incontro sul corso Costruzioni, Ambiente e Territorio (ex Geometri) alle ore 11:30 in cui verrà presentata la nuova specializzazione sportiva del CAT. Ugualmente ricco è il carnet degli appuntamenti per conoscere la sede di Tuscania coi suoi due indirizzi: quello storico del Liceo Scientifico Tradizionale e quello più recente delle Scienze Applicate. Gli incontri avranno luogo sabato 16 Gennaio dalle ore 10:00 e domenica 17 Gennaio dalle ore 15:00.

Naturalmente tutti gli appuntamenti si svolgeranno a distanza, grazie alla piattaforma Meet Google Workspace. Per partecipare, basta cliccare sui codici d’accessoMeet pubblicati sul sito dell’Istituto Cardarelli (www.iscardarelli.edu.it) nella sezione Open Days.

Ma non è finita qui. Fino al 24 Gennaio sarà possibile concordare non solo appuntamenti personalizzati su Meet coi docenti referenti dei corsi, ma anche prenotare visite della scuola. Sarà sufficiente inviare una email agli indirizzi orientamento.tecnico@istitutocardarelli.it (per richieste sui corsi dell’istituto tecnico) e orientamento.licei@istitutocardarelli.it(per richieste relative ai licei). Infine, per tutti coloro che si apprestano a effettuare l’iscrizione online, l’Istituto Cardarelli mette a disposizione un help desk per il supporto a questa delicata operazione. Per qualsiasi dubbio o difficoltà è possibile contattare iscrizioni2021@istitutocardarelli.ito mandare un messaggio al numero 3314197542. Se poi amate i tutorial, eccone uno che vi piacerà: https://www.youtube.com/watch?v=7i6Exdtze30.

Per i genitori che non si sentono sufficientemente tecnologici, l’IISS Cardarelli offre una opportunità davvero NO PANIC: è infatti possibile consegnare il modulo di iscrizione compilato in cartaceo. Il modulo cartaceo lo potete venire a ritirare direttamente presso le nostre tre sedi. Saranno poi i tecnici della segreteria a inserire la domanda in piattaforma MIUR.

Il 25 Gennaio scadranno i termini per le iscrizioni. Per allora i ragazzi dovranno avere le idee chiare, ma fino a quel momento le occasioni per conoscere le opzioni che l’I.I.S.S. “Vincenzo Cardarelli” offre non mancano. Basta approfittarne!