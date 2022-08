“Opere morbide”: nelle serate del DiVino Etrusco a Tarquinia la mostra delle opere di Sara Cozzi

“Opere morbide”: torna a esporre nella sala espositiva affianco all’ex Lavatoio di via dei Granari, Sara Cozzi, con una mostra completamente incentrata sull’ultima collezione di opere, realizzate a mano su pvc espanso piegato a fuoco.

Una collezione fatta di pezzi unici, disponibili alla vendita a un prezzo accessibile a chiunque, per la mission di Sara di dare la possibilità a tutti di poter collezione arte contemporanea di valore ma che non costi un infinità.

“È una grande novità per me lavorare il pvc – spiega Sara, di recente impegnata nell’opera di street art lungo via delle Croci, a Tarquinia – che è un materiale rigido ma che, dopo la mia lavorazione, sembra di tessuto”. Una sensazione che i visitatori potranno godersi dal vivo già da stasera, con le porte della mostra, proprio di fronte al ristorante Il Cavatappi, che aprono dalle 20 e 30.