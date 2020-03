Orario di lavoro, disoccupazione parziale, ferie retribuite: i diritti dei lavoratori nella Francia scossa dal coronavirus

L’estensione dell’isolamento generale, che inizialmente avrebbe dovuto durare due settimane, sarà decisa “nei prossimi giorni”, stando almeno a quanto dichiarato dalla portavoce del governo Sibeth Ndiaye, secondo la quale l’esecutivo annuncerà “nei prossimi giorni” la sua decisione su una possibile estensione del contenimento in Francia, dopo il parere del consiglio scientifico, suggerendo “almeno sei settimane” in totale.

“Annunceremo nei prossimi giorni come intendiamo attuare le raccomandazioni del consiglio scientifico” ha detto dopo il Consiglio dei ministri. Il contenimento è iniziato il 17 marzo e il consiglio scientifico ritiene “essenziale” prorogarlo per un periodo di sei settimane dal suo lancio. La sua opinione non costituisce necessariamente una decisione del governo.

Orario di lavoro, disoccupazione parziale, ferie retribuite, ecc. Il governo prevede di modificare il codice del lavoro dopo che è stato messo in atto lo stato di emergenza sanitaria. “Sarà sempre più uno shock economico, uno shock sociale”, ha avvertito Edouard Philippe.

Oggi, mercoledì 25 marzo, varie proposte su questo tema sono stati oggetto di discussione del Consiglio dei ministri: tre di questi riguardano i rapporti tra dipendenti e datori di lavoro, nonché il destino riservato ai disoccupati.

Ma il contesto non ha nulla a che fare con quello prevalente all’inizio del mandato di Emmanuel Macron: i venticinque ordini in questione sono, in effetti, studiati in applicazione della legge di emergenza per combattere il Covid-19, adottata domenica dal Parlamento. Si tratta di misure eccezionali che, in linea di principio, sono destinate ad applicarsi solo durante il periodo di crisi sanitaria.

Coloro che si occupano del mondo del lavoro mirano a limitare le riduzioni della forza lavoro nelle aziende e a proteggere i lavoratori, sia che siano già occupati o che ne stiano cercando uno. Le misure adottate sono caratterizzate da un aumento della flessibilità data ai proprietari per gestire il proprio personale e dal supporto fornito alle persone. Una sorta di flessicurezza messa temporaneamente in atto per assorbire lo shock epidemico.

Uno dei tre punti discussi oggi mira a offrire a determinate categorie di datori di lavoro la libertà di eludere le norme di diritto comune sull’orario di lavoro. Allo stato attuale, un dipendente non deve lavorare in media più di quarantaquattro ore settimanali (per dodici settimane consecutive); d’ora in poi, questo massimale può essere elevato a quarantotto ore.

Inoltre, nella stessa settimana, sarà possibile impiegare manodopera per un massimo di sessanta ore. La legislazione attuale prevede già questa eventualità, soggetta all’autorizzazione caso per caso da parte dei servizi statali decentralizzati. Ma la deroga (relativa al massimo di quarantasei ore e sessanta ore) sarà molto più ampia in quanto probabilmente opererà in “settori particolarmente necessari per la sicurezza della nazione o per la continuità della vita economica e sociale “. Questi includono “trasporti, logistica, cibo, agricoltura, energia, telecomunicazioni”, ha detto un dipendente della signora Pénicaud.

Le aziende situate in questi settori strategici avranno anche maggiore spazio di manovra per mobilitare i loro team la domenica, con l’obiettivo di essere in grado di ruotare sette giorni alla settimana durante il periodo di punta delle attività. Il riposo minimo tra due giorni lavorativi può inoltre essere ridotto da undici a nove ore.

Sabato, in occasione dell’apertura dei dibattiti dell’Assemblea nazionale sul disegno di legge di emergenza, il Primo Ministro, Edouard Philippe, aveva sottolineato che queste nuove regole non superano “un certo numero di limiti che sono stati imposti (…) nel quadro della comunità “. In altre parole, anche se la Francia prende temporaneamente le distanze dal diritto ordinario, a livello nazionale, continua a rispettare il corpus di standard stabiliti dall’Unione Europea. L’obiettivo, secondo Philippe, è “consentire la continuazione del lavoro e arginare massicci licenziamenti e fallimenti che rovinerebbero migliaia di imprese e milioni di francesi”.

Tra le misure che attenuano la legge a beneficio dei datori di lavoro, vi è anche quella relativa alle date relative alle ferie pagate. D’ora in poi, il datore di lavoro sarà in grado di imporre o, al contrario, posticipare le ferie, per periodi non superiori a “sei giorni lavorativi”. Dovrà solo dirlo con un “giorno intero” – e non più quattro settimane – in anticipo. Ma può farlo solo se un accordo aziendale o di filiale lo autorizza. D’altro canto, le “date dei giorni di riduzione dell’orario di lavoro” e le “giornate di riposo assegnate al conto di risparmio di tempo del dipendente” possono essere dettate o modificate “unilateralmente” dalla direzione, senza che un contratto collettivo sia richiesto.

Un’altra ordinanza, presentata oggi alla discussione, cerca di salvare i beneficiari dell’assicurazione contro la disoccupazione. Pertanto, i diritti a un’indennità sono estesi a tutte le persone in cerca di lavoro che li hanno esauriti durante il mese di marzo. L’idea è di impedire a migliaia di persone di ritrovarsi senza risorse o di cadere nei minimi sociali, in un momento in cui le prospettive di trovare un lavoro sono molto scarse.

Nei prossimi giorni dovrebbe essere pubblicata un’ulteriore ordinanza per facilitare l’uso del lavoro a breve termine. L’esecutivo ha dichiarato di essere stato ispirato dalla Germania che, durante la crisi del 2008-2009, aveva adottato misure di questo tipo per spingere le aziende a trattenere la forza lavoro. Il governo di Philippe vuole seguire oggi un approccio simile: facendo di tutto per preservare le competenze, grazie a un programma di disoccupazione parziale, “il più protettivo in Europa”, come assicurato dal Ministero del Lavoro.

Il sistema sarà aperto a lavoratori a domicilio, educatori, rappresentanti di vendita e dipendenti il ​​cui orario di lavoro è calcolato in giorni e non ore. Verranno inoltre apportati miglioramenti, soprattutto per le persone che lavorano part time: coloro che lavorano part time con un salario minimo riceveranno il 100% della metà del salario minimo (e non l’84% come oggi).

I sindacati contestano il fatto che i cambiamenti introdotti nell’orario di lavoro, il riposo e il congedo siano, per molti casi, lasciati nelle mani dei datori di lavoro: avrebbero preferito che più spazio fosse riservato al dialogo sociale. Alcune confederazioni, come la CGT, temono inoltre che le deroghe continueranno ad applicarsi ben oltre il periodo di isolamento.