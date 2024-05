Orbetello, intervento di manutenzione alla rete idrica a San Donato Centro

In data otto maggio 2024 è stato programmato un intervento per la manutenzione della rete idrica nella località di San Donato Centro, a Orbetello. L’intervento avrà inizio alle 08:30 e si concluderà alle 16:00 dello stesso giorno. Si prevede che il flusso idrico normale sarà ripristinato intorno alle 17:00.

Interruzioni del Flusso Idrico

Durante l’intervento, ci sarà una interruzione del flusso idrico nelle seguenti aree: località Cavallini, località San Donato Centro, strada provinciale 81, strada vicinale dei Cavallini, strada vicinale del Centro, strada vicinale San Donato, strada vicinale San Donato 36, strada vicinale San Donato 40, strada vicinale Tre Piscine.

Servizio di Emergenza e Informazioni

Nel caso in cui le interruzioni del flusso idrico dovessero protrarsi per più di 24 ore, sarà attivato un servizio di emergenza in conformità alla Convenzione di Affidamento. Per ulteriori informazioni sull’andamento dei lavori, è possibile contattare il numero verde di Acquedotto del Fiora al 800.35.69.35, disponibile sia per telefonate da telefono fisso che mobile (chiamata gratuita).