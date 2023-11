Osservatorio Ambientale, lunedì 27 novembre la presentazione del progetto sulla sorveglianza epidemiologica

Riceviamo e pubblichiamo

Il Consorzio per la Gestione dell’Osservatorio Ambientale comunica che il 27/11 p.v. alle ore 12:00 presso l’Hotel de la Ville di Civitavecchia verrà sottoscritta la convenzione per la realizzazione del progetto “sorveglianza epidemiologica della popolazione residente nei comuni di Civitavecchia, Allumiere, Tolfa, Santa Marinella, Tarquinia, Monte Romano e per il potenziamento del registro tumori Lazio” realizzato con il Dipartimento di Epidemiologia dell’ASL RM1, l’ASL RM4 e l’ASL VT.

Il progetto, nato dal comune interesse a favorire un’attenzione specifica allo stato di salute della popolazione residente nei Comuni facenti parte del Consorzio, si pone come obiettivi principali: – la creazione di un sito di interrogazione online relativo al territorio interessato che possa offrire uno spaccato sempre aggiornato sullo stato di salute e, al contempo, che sia di semplice utilizzo e fruibilità; – la costituzione di un team di “codificatori” che, operando all’interno della ASL, possa contribuire al rapido aggiornamento del registro tumori; – la realizzazione di un progetto che, sempre sullo specifico territorio, possa favorire l’adesione a stili di vita sani; – l’aggiornamento di studi epidemiologici per la valutazione del ruolo dei fattori di rischio ambientali sulla salute.

Il Presidente del CdA consortile Ivano Iacomelli, congiuntamente con la Direttrice Generale dell’ASL RM4 Cristina Matranga, il Commissario Straordinario dell’ASL RM1 Giuseppe Quintavalle, il Direttore Generale dell’ASL VT Egisto Bianconi e la Direttrice del DEP Lazio Marina Davoli, esprimono viva soddisfazione per il concretizzarsi di un progetto, di durata biennale, che porterà un concreto sostegno alla tutela della salute dei residenti del territorio.