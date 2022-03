Ottanta quintali di viveri, vestiario, medicinali e altro: partito ieri il carico di Semi di Pace con gli aiuti per l’Ucraina

Riceviamo da Semi di Pace e pubblichiamo

E’ partito ieri mattina verso le ore 12 il camion di Nomadelfia con a bordo circa 80 quintali di viveri, vestiario, prodotti

igienico-sanitari, medicinali raccolti con il coordinamento dell’associazione Semi di Pace di Tarquinia con direzione la sede di Brasov (Romania) che è ormai diventata un punto di transito per decine di migliaia di profughi in fuga dall’Ucraina.

“La nostra iniziativa “Cuori e Mani per l’Ucraina” sta crescendo a dismisura in un flusso ininterrotto di bene – ha detto il presidente Luca Bondi – grazie al coinvolgimento di centinaia di famiglie e singoli e di numerose realtà dei territori italiani che ci ha permesso di raccogliere questo materiale e ancora di più. Ringrazio moltissimo la Comunità di Nomadelfia che non solo ha aderito alla nostra iniziativa ma ci ha messo a disposizione il loro Tir e il personale per portare il tutto a Brasov dove i nostri volontari locali provvederanno alla distribuzione del materiale alle numerose famiglie che lì stanno arrivando dalla vicina Ucraina. Infine ringrazio in particolar modo l’UCEI, Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e la sua presidente Noemi Di Segni per la collaborazione e l’accoglienza verso queste famiglie”.

A caricare il camion erano presenti numerosi ragazzi dell’Istituto Cardarelli di Tarquinia, gli stessi che nelle scorse settimane hanno raccolto parte di quel materiale, molti volontari di Semi di Pace e numerosi ucraini ospiti di alcune famiglie di Tarquinia.

Sono già 41 le persone ucraine accolte da amici di Semi di Pace e ieri si sono trovati con le coordinatrici Monica Calzolari e Nicoletta Axinte per visitare la Cittadella, per conoscersi tra di loro ma anche per avere aiuto e informazioni su come muoversi in Italia per gli aspetti burocratici.

“La raccolta di viveri, medicinali, prodotti sanitari – le parole di Semi di Pace – continua incessantemente presso la cittadella e pure invitiamo, chi potesse, a donazioni di carattere economico per sostenere le ingenti spese di spedizione del materiale. Tutto questo è stato reso possibile grazie alla collaborazione di:

SCUOLE

istituto ” Vincenzo Cardarelli” di Tarquina

istituto comprensivo di Montalto di Castro

istituto ” S. Rosa” di Viterbo

scuola primaria Santa Maria del Paradiso di Viterbo

istituto ” guglielmo marconi” di Civitavecchia

istituto “p. Alberto Guglielmotti” di Civitavecchia

scuola ” Renata Borlone” di Borgata Aurelia, istituto comprensivo don

Lirenzo Milani

istituto alberghiero “Alessandro Farnese” Caprarola – sede di Montalto

di Castro

scuola Americana di Viterbo

COMUNI:

Ischia di Castro

Comune di Canino

PARROCCHIE:

Parrocchia e Oratorio Santa Maria della Verità di Viterbo

Santa Chiara di Latina

Santa Maria Annunziata di Borgo Montello – Latina

ASSOCIAZIONI

Caritas Canino

Croce Rossa Sezione Canino

Adocast

Canino 2008

Avis Canino

Gruppi Agesci Cisterna 1 e 2

Arte Ritmica Tarquinia

Scout D’Europa Tarquinia

Arciconfraternita di Misericordia Pescia Romana

E di tutte le Reti Territoriali Semi di Pace

Un grazie da Semi di Pace anche per le numerose donazioni ricevute in denaro dall’Italia e dagli Stati Uniti D’America.

“Questa unione di tantissimi singoli, famiglie, realtà varie – ha concluso Luca Bondi nel salutare il camion in partenza dalla Cittadella di Semi di Pace – è la vera forza dell’amore che nessuna guerra, nessun odio, nessuna discriminazione potranno mai fermare!”

Oltre alla raccolta di generi di prima necessità l’associazione ricorda anche gli altri due modi per poter partecipare a “Cuori e Mani per l’Ucraina”:

1) raccolta fondi da destinare:

a) alle comunità francescane presenti nel paese e già operative per accogliere famiglie, bambini ed anziani per i quali serviranno viveri e medicinali.

b) ai volontari dell’associazione semi di pace, in Romania, per gli interventi necessari a favore dei profughi che stanno arrivando nel paese.

Conto corrente Postale N. 11149010 – IBAN IT45P 07601 14500 0000 11149010

C/C bancario n° 20180 presso BCC ROMA – Ag. Tarquinia – IBAN IT78V 08327 73290 0000 000 20180

intestati a: Associazione Umanitaria Semi di Pace ODV

La Cittadella – Loc. Vigna del Piano, snc

01016 Tarquinia VT – C.F. 90030440565 – Causale: pro Ucraina

2) manifestazione di disponibilità, qualora servisse, per l’ospitalità di singoli o famiglie nella propria casa o in abitazioni libere Per tutte le ulteriori informazioni rivolgersi a: emergenzaucraina@semidipace.org- segreteria@semidipace.org oppure telefono 0766 842709