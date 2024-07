Paesaggi dell’Arte, il festival che unisce musica, danza e teatro nei luoghi storici e archeologici di Tarquinia, propone due eventi imperdibili. Sabato 20 luglio, il Museo Archeologico Nazionale ospiterà un percorso musicale con due visite straordinarie, alle 18:30 e alle 21:30, in compagnia degli specialisti di musica medievale e barocca, Ute Goedecke e Per Mattsson. Domenica 21 luglio, alle 21:30, Paolo Angeli si esibirà in un concerto tra le tombe etrusche della necropoli dei Monterozzi, sotto la luna piena.

Esplorando le Stanze del Cardinale

Ute Goedecke e Per Mattsson, fondatori dell’Ensemble Mare Balticum e dell’Ensemble Laude Novella, presenteranno musiche del Trecento e Quattrocento all’interno di Palazzo Vitelleschi, sede del Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia. Questi brani evocano le melodie strumentali e i canti che il cardinale Vitelleschi avrebbe potuto ascoltare nel periodo in cui il palazzo fu costruito. La coppia, con oltre trent’anni di esperienza, ha partecipato all’“European Music Archaeology Project” e ai concerti “Archaeo Hits” insieme a Paolo Fresu e Daniele di Bonaventura.

Un Viaggio Musicale con Paolo Angeli

Il concerto di Paolo Angeli, intitolato “CUMPENDIU”, offrirà una rivisitazione della sua discografia e sarà un omaggio ad Ale Sordi, collaboratore artistico recentemente scomparso. La chitarra sarda preparata di Angeli, con i suoi 25 corde e numerosi meccanismi, trasformerà la serata in un’esperienza sonora unica, mescolando composizione e improvvisazione. L’evento è parte del festival Paesaggi dell’Arte, supportato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Tarquinia, dalla Regione Lazio e dal Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia. Per informazioni e prenotazioni, contattare l’InfoPoint di Tarquinia al numero 0766-849282 o via email a turismotarquinia@gmail.com.