PAGINEaCOLORI 2025: a Tarquinia la diciannovesima edizione del festival della letteratura illustrata

Torna a Tarquinia il festival PAGINEaCOLORI, che nel 2025 celebra la sua 19ª edizione: inaugurazione in programma il prossimo 18 gennaio 2025, alle ore 17, al teatro comunale “Rossella Falk”. L’evento, che proseguirà fino ad aprile, propone un programma rinnovato con iniziative incentrate sul tema “Vivi e vegeti: libri, germogli… e verdeggianti letture”, ispirato al mondo vegetale e ai temi della sostenibilità ambientale. Dopo l’apertura ufficiale, alle 17 e 30, andrà in scena lo spettacolo gratuito “Da secoli vivo” di Gek Tessaro, tratto dal suo libro L’albero dei cento cavalli (Lapis Edizioni). Promosso dal Comune di Tarquinia (Assessorato alla Biblioteca, all’archivio storico e all’area archeologica) e organizzato dall’associazione Dandelion, il festival si avvale del sostegno della Regione Lazio, del Centro per il libro e la lettura Cepell, della Sezione soci Etruria Unicoop Tirreno e della Biblioteca di Babele e vede la collaborazione di Archeoares e dell’IISS “Vincenzo Cardarelli”.

Mostre, laboratori e attività per le scuole

La biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli” ospiterà la mostra di illustrazioni di quindici artisti italiani e stranieri dal 22 marzo al 13 aprile, con laboratori domenicali dedicati al tema del festival. Tra gli appuntamenti, una passeggiata etnobotanica con Marco Pardini (30 marzo) e un laboratorio creativo con Roberta Angeletti (16 aprile). Le scuole locali saranno coinvolte con incontri e laboratori tra febbraio e marzo, tra cui l’incontro del 19 febbraio con Luisa Mattia, Premio Andersen 2008. Gli studenti dell’IISS “Vincenzo Cardarelli” parteciperanno attivamente con visite guidate e la produzione di contenuti multimediali.

Formazione e incontri online

Il festival prevede anche un focus sulla formazione con un weekend dedicato, il 5 e 6 aprile, con quattro incontri su temi come la divulgazione scientifica e la lettura ad alta voce, condotti da esperti come Roberta Favia e Alfonso Cuccurullo. Saranno inoltre organizzati due eventi online: il 14 marzo, Roberta Angeletti e Roberta Favia presenteranno i libri scelti per la mostra; l’11 aprile, si terrà un incontro con editori per discutere la produzione di libri scientifici di qualità. L’obiettivo del festival è ampliare la partecipazione e promuovere l’educazione ambientale attraverso la letteratura e l’arte.

PAGINEaCOLORI 2025 – Calendario Essenziale

Inaugurazione : 18 gennaio 2025, ore 17:00, Teatro “Rossella Falk” (Tarquinia) Spettacolo gratuito “Da secoli vivo” di Gek Tessaro, ore 17:30

: 18 gennaio 2025, ore 17:00, Teatro “Rossella Falk” (Tarquinia) Mostra di illustrazioni : 22 marzo – 13 aprile 2025, Biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli” (Palazzo Bruschi Falgari, Tarquinia)

: 22 marzo – 13 aprile 2025, Biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli” (Palazzo Bruschi Falgari, Tarquinia) Laboratori domenicali : 23 marzo, ore 16:30: Laura Capra 30 marzo, ore 10:30: Passeggiata etnobotanica con Marco Pardini; ore 16:30: Incontro con Marco Pardini 6 aprile, ore 16:30: Gioia Marchegiani 16 aprile, ore 16:30: Roberta Angeletti

: Formazione : 5-6 aprile 2025, incontri tematici per docenti, educatori e appassionati

: 5-6 aprile 2025, incontri tematici per docenti, educatori e appassionati Eventi online : 14 marzo: Presentazione dei libri della mostra 11 aprile: Incontro con editori di libri scientifici

:

Info e contatti:

Sito web: www.pagineacolori.it

Email: info@pagineacolori.it