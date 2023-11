PAGINEaCOLORI, a Tarquinia un laboratorio con la direttrice artistica del festival Roberta Angeletti

Riceviamo e pubblichiamo

Matite e carta per dare libero sfogo alla creatività e far camminare i pensieri, gli sguardi, i sogni e le parole. All’oratorio di Santa Croce, a Tarquinia, domenica 19 novembre, alle 16,30, la direttrice artistica di PAGINEaCOLORI Roberta Angeletti, nella sua veste di illustratrice e insegnante, accompagnerà i bambini in un viaggio per raggiungere luoghi fantastici, diversi e insoliti a cui dar vita con il disegno.

“Capita che camminando ci si metta a contare i propri passi, come se ci fosse un numero o una casella da raggiungere, una scommessa da vincere, un traguardo rispetto al quale le distanze si accorciano man mano, facendo sì che il desiderio di raggiungerlo cresca a dismisura, tanto quanto l’emozione d’immaginare quel momento, l’arrivo – afferma Angeletti -. Capita anche che camminando ci si ritrovi nella vaghezza più assoluta e che i propri passi avanzino senza una direzione precisa e scandiscano un tempo indefinito e confuso che vogliamo solo che trascorra. E ancora capita anche che non si abbia proprio alcuna voglia di camminare, che l’idea di un qualunque spostamento sia vinta da pigrizia, inibizione, senso di immobilità, bisogno di stare e restare, tristezza, paura. Durante il laboratorio cercheremo di dare forma a tutto ciò, usando le matite, i colori e la carta”.

Come prenotarsi per partecipare

La partecipazione al laboratorio richiede la prenotazione a laboratoripagineacolori@gmail.com, specificando nome, età del bambino e data dell’attività, e un contributo di 2 euro. Il festival PAGINEaCOLORI è organizzato con il sostegno del Comune di Tarquinia (assessorato alla cultura e biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”) e dell’UniCoop Tirreno – Sezione Soci Etruria ed è in collaborazione con l’associazione di promozione sociale Dandelion, l’IISS “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia, il Centro di aggregazione giovanile di Tarquinia e la Società Tarquiniense d’Arte e Storia.