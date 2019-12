Pallavolo, bilancio positivo nel weekend per le formazioni tuscanesi

Riceviamo e pubblichiamo

Ricco di appuntamenti, e di vittorie, il fine settimana delle formazioni della Polisportiva Tuscania. Si parte giovedì con la netta affermazione all’Oratorio San Luigi dei ragazzi di Victor Perez Moreno su Team Volley Lago Bracciano 3/0 (25/8, 25/11e 25/23). Sempre nell’Under 18 maschile capitan Cipolloni Save e compagni si ripetono il giorno dopo nell’atteso derby con Volley Life Viterbo 3/0 (27/25, 24/26, 25/23 e 25/22).

Ancora una vittoria, questa volta sabato a Cerveteri nella Seconda Divisione maschile. Tuscania si impone su Rim Sport con un netto 0/3 (21/25, 19/25 e 20/25).

L’unica sconfitta nel week-end per i colori bianco azzurri arriva però domenica a Fiumicino nell’incontro valido per il girone A della serie D. Capitan Rocchi e compagni lottano fino alla fine ma devono arrendersi 3/1 a Isola Sacra (25/13, 25/20, 14/25 e 25/22)

Due le squadre femminili impegnate sempre domenica, entrambe vincenti.

Nella Under 14 girone B provinciale le ragazze di Giuseppe Ruggero si impongono nettamente per 3/0 sulle pari età del Bolsena Volley (25/17, 25/4 e 25/19).

Il fine settimana si chiude poi con un’altra bella affermazione ottenuta in casa della Sole Luna Volley Academy Civitavecchia. Nella Seconda Divisione, Alessia Staccini e compagne si impongono nettamente per 0/3 (5/25, 15/25 e 19/25).

Prossimi appuntamenti, mercoledì 18, con la Under 14 maschile in campo alle 16 al PalaVolley di via Gran Sasso a Viterbo contro Volley Life Academy; giovedì 19 con la Under 16 maschile che alle 18 all’Oratorio affronta Volley Club Orte; e venerdì 20 con la Seconda Divisione femminile che alle 10 ospita, sempre all’Oratorio, Scp Orte 1967, e la Under 18 maschile attesa alle 18,30 dalla Team Volley Lago Bracciano.