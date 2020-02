Pallavolo, il tarquiniese Fabio Gabrielli torna in panchina

La notizia è fresca di ieri, dove il coach tarquiniese ha diretto il suo primo allenamento: Fabio Gabrielli sarà alla guida della formazione dell’Asp Civitavecchia Litorale In Volley di prima divisione femminile.

“Quando mi ha squillato il telefono e un dirigente della società, nella persona del Signor Risi, mi chiedeva un incontro avevo già capito di cosa si trattasse, infatti a trovare un accordo ci abbiamo messo sì e no 20/25 minuti: sia per la voglia di tornare ad allenare, sia perchè inizialmente questa squadra era stata rinforzata da me a dal dirigente Marco Amoni quest’estate. Poi per gravi motivi familiari miei ero stato costretto a lasciare a malincuore, ,a questo motivazioni hanno fatto la differenza”.

“Tornando alla squadra, la rosa è un mix di giocatrici esperte, che in passato hanno giocato in categorie più alte, unite ad altre più giovani ma comunque altrettanto affidabili e valide. In questo periodo la squadra ha sofferto un po’ per alcune assenze pesanti dovute alle influenze e per problemi privati o di lavoro di alcune atlete: speriamo di riavere tutte a disposizione per questo finale di stagione che si prospetta molto avvincente nei primi posti della classifica, il nostro obiettivo iniziale erano i Play Off, e per ora li stiamo, poi chissà…”.

“Concludo ringraziando il mio predecessore ma anche un grande amico, Luigi Mancini, per il buon lavoro fatto fin qui alla guida della squadra, augurandogli le migliori fortune sia nella vita e nello sport”.