Pallavolo, la Maury’s Com Cavi Tuscania c’è, la capolista Aversa battuta al tie-break

La Maury’s Com Cavi Tuscania si aggiudica il match clou dell’ottava giornata di ritorno del girone blu della serie A3 Credem Banca battendo ai vantaggi la capolista Wow Green House Aversa, sicuramente una delle più forti squadre scese in campo finora a Montefiascone. Sotto di due parziali, capitan Marsili e compagni riescono a trovare le giuste contromisure al servizio degli ospiti, sicuramente l’arma più efficace messa in mostra nei primi due set. Poi, salgono in cattedra le bocche da fuoco biancoazzurre: Boswinkel, al termine eletto MVP dell’incontro, Marinelli e Rossatti, mentre aumenta l’efficacia della ricezione e del muro. Risultato, la Maury’s Com Cavi Tuscania batte la capolista e si conferma tra le favorite del girone.

Al fischio di inizio dei signori Rolla e Cruccolini Sandro Passaro dispone lo starting six con capitan Marsili al palleggio e Boswinkel opposto, Rossatti e Marinelli laterali, Menichetti e Ceccobello centrali, Prosperi libero. Giacomo Tomasello risponde Putini al palleggio con Morelli opposto, Sacripanti e Starace di banda, Trillini e Bonina al centro, Calitri libero.

Primo set: Parte in avanti Aversa 1/5, Passaro chiede il time-out. Starace mette fuori dai nove metri 5/8. Marinelli trova le mani out del muro 6/8. Aversa prova la fuga 7/12 massimo vantaggio, Passaro ferma il tempo. Murata la pipe di Marinelli 7/14. Ace di Putini 7/15, nel Tuscania Della Rosa per Rossatti. L’attacco di Morelli finisce fuori, Aversa chiede il video-check, le riprese danno ragione agli ospiti 8/16. L’attacco di Morelli finisce sul nastro, Tomasello chiede il video-check per tocco del muro che non c’è 12/19. Nel Tuscania, Stamegna per Ceccobello. Aversa cambia Putini con Diana 13/20. Boswinkel murato da Trillini, set-point Aversa 14/24. Fallo di seconda linea per l’opposto olandese, Aversa si aggiudica il primo parziale 14/25.

Secondo set: Si inizia punto a punto 5/5. La pipe di Starace finisce in rete 8/8. Muro di Ceccobello su Morelli 9/8. Attacco vincente di Rossatti 10/8, Tomasello ferma il tempo. Ancora un muro di Ceccobello su Sacripanti 11/8. Rossatti murato 12/12. L’attacco di Marinelli viene murato 13/15, Passaro chiama il time-out. Muro di Marsili su Starace 14/15. Aversa cambia Bonina con Diana per il servizio 15/17. L’attacco di Boswinkel colpisce l’asta, Passaro ferma il tempo 15/18. Primo tempo vincente di Menichetti 17/18. Nel Tuscania, Della Rosa per lo stesso Menichetti. Palla slash messa a terra da Rossatti su servizio di Boswinkel 19/20. Morelli mette a terra il 19/22. Primo tempo vincente di Bonina 19/23. Attacco vincente di Starace, primo set-point Aversa 19/24. Boswinkel annulla 20/24. Nel Tuscania, Stamegna per Rossatti. Errore di Stamegna dai nove metri, Aversa si aggiudica anche il secondo parziale 20/25.

Terzo set: Fuori misura l’attacco di Morelli 4/2. Boswinkel chiude un’azione prolungata 5/3. Rossatti trova il mani-out del muro, Aversa chiede il time-out 6/3. Pipe vincente di Rossatti 8/5. Muro di Marsili su Starace che viene sostituito da Agostini 10/5. Attacco vincente di Marinelli massimo vantaggio Tuscania 12/6. L’attacco di Sacripanti colpisce l’asta 13/6, Tomasello ferma il tempo. Primo tempo vincente di Menichetti 14/8. Tomasello chiude il cambio. Muro di Morelli su Rossatti, Passaro ferma il tempo 15/12. Nell’Aversa Diana per Bonina 16/14. Muro di Ceccobello sullo stesso Starace 17/14. Nel Tuscania in campo Catinelli per Ceccobello 18/15. Tomasello chiude il cambio. Rossatti trova il mani-out del muro 21/18. Nel Tuscania, Della Rosa per Menichetti. Attacco vincente di Morelli 22/21. Out la palla spinta di Morelli 23/21. Attacco di Morelli, il primo arbitro chiede il video-check. Le riprese confermano la palla out: 24/21, primo set-point per Tuscania. L’attacco di Boswinkel finisce fuori, Passaro chiede il video-check che gli dà ragione, Tuscania riduce lo svantaggio 25/21.

Quarto set: Pipe vincente di Rossatti 4/5. Morelli mette a terra il 6/9, Passaro ricorre al time-out. Si riprende con un primo tempo vincente di Menichetti 7/9. Rossatti murato, Passaro ferma il tempo 7/11. Muro di Marsili su Sacripanti 9/12. Ancora un muro di Marsili 11/13. Muro di Menichetti su Sacripanti 12/13, Tomasello ferma il tempo. Ace di Ceccobello 13/13. Sacripanti accompagna la palla, punto Tuscania 14/13. Boswinkel mette a terra il 16/14. Attacco vincente di Morelli, Tuscania chiede il video-check per fallo di seconda linea. Le riprese danno ragione agli arbitri 16/15. Morelli trova il mani-out del muro 17/17. Boswinkel chiude una bella azione prolungata 18/17. Nel Tuscania, Della Rosa per Menichetti. Boswinkel mette a terra il 20/20. Aversa cambia Putini con Diana. Marinelli 21 pari. Va fuori l’attacco di Morelli, Aversa chiede il video-check, le riprese confermano il punto a Tuscania 22 pari. Fuori misura l’attacco di Morelli 23/22, Tomasello ferma il tempo. Muro di Menichetti su Diana 24/22. Primo set-point Tuscania, Morelli annulla 24/23. Nell’Aversa Cuti per Bonina. Boswinkel trova il mani fuori del muro, Tuscania si porta in parità 25/23.

Quinto set: Si inizia punto a punto 5/5. Palla slash messa terra da Menichetti 6/5. Sacripanti mette fuori 7/5. Attacco di Morelli fuori misura, si va al cambio campo con Tuscania in vantaggio 8/5. Ace di Marsili 9/5, Tomasello ferma il tempo. Marinelli trova il mani-out del muro 10/6. Nel Tuscania, Della Rosa per Menichetti 11/7. Boswinkel trova il mani-out del muro 12/8. Muro di Marsili su Morelli 13/8, Tomasello ricorre al secondo time-out. Muro di Ceccobello su Morelli, primo match-point Tuscania 14/9. Palla slash messa a terra da Marinelli su battuta di Rossatti, Tuscania si aggiudica l’incontro 15/9.

MAURY’S COM CAVI TUSCANIA – WOW GREEN HOUSE AVERSA 3/2

(14/25 – 21/25 – 25/21 – 25/23 – 15/9)

Durata: ’23, ’26, ’29, ’34, ’15

Maury’s Com Cavi Tuscania: Stamegna, Marsili (cap) 6, Menichetti 8, Della Rosa, Boswinkel 26, Catinelli, Rossatti 9, Ceccobello 7, Quagliozzi, Marinelli 12, Sandu, Turri Prosperi (L). All.: Passaro. II All. Barbanti. Ass. Perez Moreno

Wow Green House Aversa: Morelli (cap) 33, Trillini 12, Cuti, Calitri (L1), Di Meo (L2), Putini 6, Starace 9, Corrieri, Sacripanti 13, Diana, Schioppa, Simonelli, Barretta, Bonina 6. All. Tomasello. Ass. Angeloni

Arbitri: Massimo Rolla e Beatrice Cruccolini

MVP: Hidde Boswinkel premiato dalla dottoressa Erika Avecedo e dal medico sociale dottor Domenico Potestio.