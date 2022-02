Pallavolo, la Maury’s Com Cavi Tuscania in tre set su Efficienza Energia Galatina

Foto: Luca Laici

La Maury’s Com Cavi Tuscania liquida in un’ora e trenta la pratica Efficienza Energia Galatina e si conferma tra le principali protagoniste del girone blu della serie A3 Credem Banca.

Al fischio di inizio dei signori Somansino e Dell’Orso Sandro Passaro dispone lo starting six con capitan Marsili al palleggio e Boswinkel opposto, Rossatti e Marinelli laterali, Menichetti e Stamegna centrali, Prosperi libero. Giuseppe Bua risponde con Latorre in regia in diagonale con Buracci, centrali Pepe e Antonaci, Lotito e Giljanovic in posto quattro, Sardanelli libero.

Primo set: La pipe di Giljanovic finisce fuori, Tuscania trova il primo break 6/3. Boswinkel mette a terra il 9/6, inutile il video-check chiesto dagli ospiti. Murato l’attacco di Buracci, coach Bua ferma il tempo 10/6. La pipe di Boswinkel trova il mani out del muro, 12/7, massimo vantaggio Tuscania. Per il Tuscania Della Rosa per Menichetti. Attacco vincente di Boswinkel, ancora massimo vantaggio Tuscania 21/15. Rossatti mette a terra il 22/16. Muro a uno di Stamegna su Buracci, primo set point Tuscania 24/16. Ace di Giljanovic, Tuscania chiede il video-check che assegna il punto e il set alla Maury’s Com Cavi 25/17.

Secondo set: Prova la fuga Tuscania 3/0 ma viene subito raggiunta da Galatina 7 pari. Muro di Rossatti su Buracci 10/9. Attacco vincente di Boswinkel, Bua ferma il tempo 12/9. Due ace consecutivi di Lotito, di nuovo parità 12/12. Si va avanti punto a punto 16/16. Nel Tuscania, Della Rosa per Menichetti per la battuta. Rossatti sfrutta una palla slash per trova il break 19/17. Muro di Stamegna su Lotito, Bua chiama il time-out 20/17. Stamegna mette a terra una palla slash, primo set-point per Tuscania 24/18. La pipe vincente di Rossatti chiude il parziale in favore di Tuscania 25/18.

Terzo set: Muro di Marinelli su Buracci 6/4. Ace di Boswinkel confermato dal video-check, Galatina ferma il tempo 10/6. Pipe vincente di Rossatti 11/6. Galatina sostituisce Buracci con Lentini 16/9. Ace di Rossatti, Bua chiama il secondo time-out 18/10. Nel Tuscania, Quagliozzi per Stamegna 19/11. Primo tempo vincente di Menichetti 20/11. Passaro chiude il cambio 21/12. Nel Tuscania in campo Catinelli per Marsili 22/12. Quattro punti consecutivi di Galatina, Passaro ferma il tempo 22/16. Primo tempo vincente di Menichetti 23/16. Passaro cambia Marinelli con Della Rosa. Palla slash messa a terra da Catinelli, primo match -point per Tuscania 24/16. Boswinkel mette a terra il 25/17 che chiude l’incontro.

MAURY’S COM CAVI TUSCANIA – ENERGIA EFFICIENZA GALATINA 3/0

(25/17 – 25/18 – 25/17)

Durata: ’25, ’29, ’28

Maury’s Com Cavi Tuscania: Stamegna 5, Marsili (cap) 1, Menichetti 3, Della Rosa, Boswinkel 23, Catinelli 1, Rossatti 16, Ceccobello, Quagliozzi, Marinelli 5, Sandu, Turri Prosperi (L). All.: Passaro. II All. Barbanti. Ass. Perez Moreno

Energia Efficienza Galatina: Pepe 2, Lotito 5, De Matteis, Giljanovic 7, Calò, Luceri, Sardanelli (L), Latorre 1, Antonaci 7, Lentini 2, Buracci 6. All. Bua.

Arbitri: Alessandro Somansino e Alberto Dell’Orso

MVP: Hidde Boswinkel premiato da Patrizia e Claudia Sensi dell’Agriturismo Sensi