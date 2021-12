Pallavolo, la Maury’s Com Cavi Tuscania si impone 1/3 su Shedirpharma Massa Lubrense

Riceviamo e pubblichiamo

Impiega poco meno di due ore la Maury’s Com Cavi Tuscania per avere ragione di una coriacea Shedirpharma Massa Lubrense. Dopo aver perso il primo parziale 14/25 i massesi trovano la giusta concentrazione e si impongono 25/18. Terzo set con i padroni di casa che partono avanti ma vengono poi raggiunti e superati sul finire del parziale 22/25. Quarto set con Tuscania, che ha dovuto fare a meno di Marinelli a riposo precauzionale, sempre avanti che chiude l’incontro 21/25.

Al fischio di inizio dei signori Danilo De Sensi e Antonio Gaetano i padroni di casa partono con capitan Aprea al palleggio in diagonale con Lugli, Deserio e Pilotto al centro, Fantauzzo e Sorrenti in posto quattro, Denza libero. La Maury’s Com Cavi Tuscania risponde con Marsili in regia con Boswinkel opposto, Rossatti e Della Rosa laterali, Ceccobello e Quarta centrali, Prosperi libero.

Primo set: Due muri di Boswinkel e Ceccobello, Tuscania trova subito il break 2/5. Ancora un muro di Ceccobello su Sorrenti, Esposito chiama il primo time-out 3/7. Ace di Rossatti per il 3/8. Muro di Quarta su Pilotto 4/9. Attacco vincente di Rossatti 8/15. Boswinkel per il 10/17. Ancora un muro vincente dell’olandese, Esposito chiama il secondo time-out 11/19. Muro vincente di Della Rosa su Sorrenti, Esposito chiede il video-check che conferma la decisione arbitrale 11/21. Boswinkel trova il mani-out del muro 14/23. Il primo tempo di Pilotto finisce fuori, primo set-point Tuscania 14/24. Muro vincente di Marsili e Tuscania si aggiudica il primo parziale 14/25.

Secondo set: Il pallonetto di Boswinkel finisce fuori 3/1. Muro di Aprea su Rossatti, 4/1, Passaro ferma il tempo. Sorrenti trova il mani-out del muro 6/2, Tuscania chiama il secondo time-out. Pallonetto di Lugli sul muro a tre 7/2. Errori di Rossatti e Boswinkel, Massa Lubrense prende il largo 2/10. Due volte Ceccobello, Tuscania accorcia 10/4. Attacco vincente di Della Rosa, 10/5. Attacco vincente di Rossatti, Esposito ferma il tempo 13/9. L’attacco di Rossatti finisce fuori, Passaro chiede il video-check per tocco del muro che non c’è 15/10. Ace di Fantauzzo 16/10. Muro vincente di Quarta su Sorrenti 16/11. Primo tempo fuori misura di Pilotto 16/11. Attacco vincente di Boswinkel 17/13. Boswinkel trova il mani out del muro, Esposito chiede il video-check che gli dà ragione 19/14. Nel Tuscania, Stamegna per Della Rosa 20/15. Passaro chiude il cambio. Massa Lubrense cambia Deserio con Grimaldi. L’attacco di Della Rosa viene murato 23/16. Primo tempo vincente di Pilotto, primo set-point per Massa 24/17. Boswinkel annulla 24/18. Errore di Della Rosa dai nove metri, Massa Lubrense pareggia i conti 25/18.

Terzo set: Pipe vincente di Fantauzzi 4/2. Attacco fuori misura di Della Rosa 6/3. Muro di Quarta su Pilotto 6/5. Nel Tuscania, Stamegna per Della Rosa 8/6. Boswinkel trova il mani out del muro, 8 pari. Muro vincente di Ceccobello su Sorrenti 9/10. L’attacco di Sorrenti finisce fuori, Esposito ferma il tempo 9/11. Fuori l’attacco di Rossatti 11 pari. Finisce in rete l’attacco di Boswinkel dopo uno scambio prolungato, Passaro ferma il tempo 12/11. Errore in attacco di Sorrenti 13/12. Attacco vincente di Lugli, Passaro ferma il tempo 18/15. Rossatti trova il mani out del muro 21/19. Boswinkel mette a terra il 21/20. Finisce fuori l’attacco di Sorrenti, Esposito chiede il video-check: il tocco non c’è 21 pari. Muro a tre di Tuscania su Sorrenti, Esposito ferma il tempo 21/22. Muro di Rossatti su Deserio 21/23. Attacco vincente di Rosstti 21/24, set point Tuscania 22/24. Sorrenti annulla 23/24. L’attacco vincente di Boswinkel chiude il parziale 22/25.

Quarto set: Errore di Misura di Boswinkel 5/3. Attacco vincente di Rossatti, 5 pari. L’attacco di Pilotto finisce sul nastro 6/7. Doppio Rossatti, Esposito ferma il tempo 6/9. SI procede punto a punto con Tuscania avanti 9/11. Ace di Pilotto 10/11. Ace di Boswinkel 10/13. Lo stesso olandese mette a terra il 13/17, Esposito chiama il secondo time-out. Primo tempo vincente di Ceccobello 15/18. Pipe vincente di Rossatti 16/19. Boswinkel per il 17/20. Ace di Aprea 19/20, Passaro chiama il time-out. Primo tempo di Quarta 19/21. Boswinkel chiude un’azione prolungata per il 19/22 Tuscania. Peripolli colpisce l’asta 19/23. Muro di Marsili su Fantauzzi, primo match ball per Tuscania 21/24, Fantauzzo annulla 22/24. Finisce fuori l’attacco di Fantauzzo, Tuscania si aggiudica set e incontro 21/25.

SHEDIRPHARMA MASSA LUBRENSE – MAURY’S COM CAVI TUSCANIA 1/3

(14/25 – 25/18 – 22/25 – 21/25)

Durata: ’21, ’27, ’30, ’31

Arbitri: Danilo De Sensi e Antonio Gaetano

Shedirpharma Massa Lubrense: Aprea (cap) 3, Lugli 15, Fantauzzo 9, Sorrenti 12, Deserio 12, Pilotto 5, Denza (L1), Peripolli, Illuzzi, Miccio, Pontecorvo (L2), Imperatore, Conoci 1, Grimaldi. All. Esposito. Ass. Celentano

Maury’s Com Cavi Tuscania: Stamegna, Marsili 1, Menichetti, Della Rosa 3, Boswinkel 27, Catinelli, Rossatti 23, Mariani, Ceccobello 9, Quagliozzi, Marinelli, Quarta 8, Turri Prosperi (L). All. Passaro. Ass. Barbanti.