Pallavolo, Maury’s Com Cavi Tuscania con Macerata alle 18 al PalaMalè

Riceviamo e pubblichiamo

Appuntamento da non perdere domani pomeriggio alle 18 al PalaMalè di Viterbo per l’attesissimo match tra Maury’s Com Cavi Tuscania e Menghi Macerata, due delle dirette concorrenti a uno dei quattro posti disponibili play-off promozione. Tuscania ci arriva dopo la non esaltante vittoria strappata al tie-break in casa del fanalino di coda Leverano con Pace e compagni che vorranno dimostrare di fronte alla “Bolgia” che si è trattato di un isolato incidente di percorso. Partita quasi da “ultima spiaggia” invece per i marchigiani reduci dalla brutta sconfitta rimediata sette giorni fa tra le mura amiche da Ottaviano. Sconfitta che ha consentito ai campani di portarsi al quarto posto in classifica proprio a spese di Macerata. Insomma, solo una vittoria potrebbe consentire all’ex Monopoli e compagni di rimanere aggrappati al carro delle pretendenti.

All’andata finì 2/3 per la Maury’s Com Cavi Tuscania con Rossatti che con i suoi 19 punti risultò il miglior realizzatore dell’incontro.

“Macerata è sicuramente un’importante pretendente alla promozione in A2 -spiega capitan Pierlorenzo Buzzelli. Nonostante abbia avuto qualche ‘incidente di percorso” è una squadra che va affrontata con la massima determinazione e attenzione, a dimostrarlo anche il risultato della partita d’andata che è finita al tie-break dopo un match combattutissimo. I loro punti di forza sono sicuramente l’opposto cubano Rizo, che attacca molto forte e a delle altezze vertiginose, e il palleggiatore Monopoli che di certo non ha bisogno di presentazioni”.

Un altro grande ex farà il suo ritorno a Viterbo.

“Sarà un piacere ritrovare dall’altra parte della rete il mio amico Lollo Calonico con il quale ho condiviso due bellissime stagioni a Tuscania. Anche lui è una garanzia per la categoria, cambia sempre il colpo in attacco e ha una battuta che in passato ci ha fatto vincere diverse partite!”.

Una partita che per entrambe può valere una stagione.

“In palio ci saranno tre punti molto importanti sia per noi che per loro e sarà sicuramente anche una bella partita da vedere, per questo invito tutti gli appassionati di pallavolo e di sport in generale a sostenerci domenica al PalaMalé”.

Dando uno sguardo alla classifica, con una vittoria la Maury’s Com Cavi Tuscania (seconda con 25 punti) potrebbe approfittare di una possibile battuta di arresto di Roma Volley (24), che domenica sarà ospite della imbattuta capolista Videx Grottazzolina (33) nel match clou della terza di ritorno del girone blu della Serie A3 Credem Banca.

Probabile formazione di Macerata: Monopoli in regia con Rizo opposto, Calonico e Porcello centrali, bande Gabriele e Nasari, libero Gabbanelli.

Arbitri: Mariano Gasparro e Beatrice Cruccolini.

Si gioca alle 18 al PalaMalè. Diretta Legavolley.tv.

Durante la partita sarà possibile acquistare il braccialetto azzurro a favore della campagna “In campo contro l’omofobia” promossa dall’Arcigay, alla quale il Tuscania Volley ha aderito con molto piacere. Al termine dell’incontro ci sarà un’estrazione con premi messi in palio dal Tuscania Volley per tutti coloro che avranno acquistato un braccialetto azzurro. L’intero ricavato verrà donato all’associazione.