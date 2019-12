Pallavolo: Maury’s Com Cavi Tuscania, con Roma Volley vietato distrarsi

Foto: Luca Laici

Ultima di andata della Serie A3 Credem Banca per la Maury’s Com Cavi Tuscania impegnata oggi alle 18 in casa della Roma Volley Club. Le due squadre, che si sono già incontrate in pre-saeson, viaggiano nelle zone alte della classifica ed entrambe aspirano a conquistare un posto nei play-off promozione. Grande attesa quindi per il derby di questo pomeriggio che si giocherà al PalaHoney di Ostia/Acilia, con le due formazioni particolarmente interessate anche a quanto avverrà in contemporanea a Grottazzolina dove la capolista affronta Menghi Macerata.

Dietro la Videx a quota 27, e già da alcuni turni campione di inverno, la classifica vede infatti Tuscania e Macerata seconde a 19 davanti a Roma Volley 16.

Per quanto riguarda i viterbesi, i ragazzi di Paolo Tofoli sono ben intenzionati a proseguire la striscia positiva e a confermare quanto di buono fatto vedere domenica scorsa al PalaMalè con Ottaviano.

“Sarà una partita difficilissima -avverte però il coach – sotto le feste possono verificarsi situazioni particolari, risultati a sorpresa. Roma è una bella squadra, sarà un grande derby. Andremo là con la convinzione di far bene, non sarà facile, lotteremo strenuamente su ogni palla, sarà una partita lunga, poi alla fine vedremo”.

I romani vengono da una sconfitta (3/2) rimediata quattro giorni fa a Modica e in casa hanno subito una sola sconfitta da Grottazzolina alla terza giornata. Sicuramente, una squadra ben attrezzata contro la quale sarà vietato distrarsi. Questa la loro probabile formazione: Sperotto palleggiatore con Calarco opposto, schiacciatori Zappoli e Rossi (ex Tuscania), al centro Antonucci-Borraccino, libero Rizzi. A dirigere l’incontro, i signori Enrico Autuori e Frederick Moratti. Diretta Legavolley.tv