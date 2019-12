Pallavolo, Maury’s Com Cavi Tuscania in cerca di conferme: oggi al PalaMalè arriva Ottaviano

Riceviamo e pubblichiamo

Torna oggi, dopo venti giorni, il volley che conta al PalaMalè di Viterbo con la Maury’s Com Cavi Tuscania chiamata ad affrontare Emra Foods Ottaviano nell’incontro valido per la decima e penultima giornata del girone di andata della serie A3 Credem Banca di volley. Reduci dalla bella e sofferta vittoria ottenuta con Palmi, con tanto di riconquista del secondo posto in classifica con 16 punti al pari di Macerata, Mario Ferraro e compagni hanno lavorato sodo in settimana per preparare al meglio il match e confermare davanti al proprio pubblico quanto di buono fatto vedere sette giorni fa in Calabria.

“Domenica ci aspetta una partita tosta, difficile perché loro stanno in un buon momento -avverte i suoi il centrale bianco azzurro. Proprio in questi giorni hanno anche cambiato allenatore e quindi saranno molto agguerriti. Per noi si tratta di una partita fondamentale per continuare ad aggiungere punti alla classifica. Veniamo da una bella e sofferta vittoria con Palmi e in settimana abbiamo lavorato tanto per preparare al meglio questa partita. Contiamo molto sul calore del pubblico, abbiamo bisogno di tutto il loro sostegno, perché ripeto per noi è una partita fondamentale. Vogliamo arrivare alla pausa di Natale con più vittorie possibili in modo da confermarci nelle zone alte della classifica. Siamo concentrati, stiamo lavorando bene e speriamo che domenica sia non solo una bella partita ma anche una grande festa per tutti”.

Il nuovo allenatore campano, Nello Mosca, è un ottavianese doc e proviene da La Spezia Volley dove ricopriva la carica di direttore tecnico. Dopo quaranta anni torna torna nella società dove ha mosso i primi passi e ha dichiarato che ce la metterà tutta per ottenere la salvezza “il prima possibile senza troppi patemi”.

Con quattro vittorie, due della quali in trasferta, una a Leverano all’esordio e l’altra ad Alessano, i napoletani stazionano con 12 punti a metà classifica, domenica scorsa hanno superato in casa Modica (3/1). Nel loro roster, gli esperti schiacciatori Enrico Libraro, ex Aversa e Castellana Grotte, e Felice Sette, lo scorso anno a Bergamo, insieme al centrale Mario Giacobelli, due anni a Aversa. A dirigere l’incontro i signori Maurizio Merli e Serena Salvati. Diretta Legavolley.tv