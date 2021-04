Pallavolo: ottavi di finale, alla Maury’s Com Cavi Tuscania gara 1 con Modica

Riceviamo e pubblichiamo

La Maury’s Com Cavi Tuscania si aggiudica gara uno degli ottavi di finale con Avimecc Modica al termine di due ore di gioco davvero spettacolari con le due squadre a ribattere colpo su colpo. L’ottima difesa dei siciliani costringe spesso i ragazzi di Tofoli a scambi prolungati che tuttavia vengo risolti dai martelli bianco azzurri, Gradi, Boswinkel ma soprattutto capitan De Paola, autore di una prestazione davvero super insieme a Ceccobello, quest’ultimo eletto alla fine MVP dell’incontro.

Al fischio di inizio dei signori Salvati e Grassia, Paolo Tofoli schiera i suoi con Marsili in regia e Boswinkel opposto, Gradi e capitan De Paola laterali, Cioffi e Ceccobello al centro, libero Pace. Coach Bua schiera i suoi con Tulone in regia con Martinez opposto, Busch e Chillemi schiacciatori, Garofolo e Raso al centro, Nastasi libero.

Primo set – Parte forte Tuscania e trova subito i break di vantaggio 4/1. Coach Bua costretto a fermare il gioco 8/4. Si procede punto a punto con Tuscania sempre avanti 14/10. Muro di Ceccobello su Chillemi, coach Bua chiama il secondo time-out 20/15. Si riprende, ancora un muro di Ceccobello per il massimo vantaggio Tuscania 21/15. Attacco vincente di Boswinkel per il 22/16.

De Paola mette a terra il 24/19, in campo Catinelli per Ceccobello nel Tuscania.

Doppio tocco di Catinelli, Modica annulla il primo set-point, Tofoli ferma il tempo. Martinez mette fuori dai nove metri e la Maury’s Com Cavi Tuscania si aggiudica il primo parziale 25/20.

Secondo set – Si parte all’insegna dell’equilibrio 5/5. Breakfast Modica, Busch mette a terra il 5/8, Tofoli chiama il primo time-out. Ancora un attacco vincente di Busch, massimo vantaggio Modica 7/11. Ace di Marsili 9/11. Attacco vincente di Boswinkel, Modica chiede il video-check. Le riprese confermano il punto al Tuscania 13/15. Ancora Boswinkel a segno e ancora video-check chiesto dagli ospiti che questa volta si vedono assegnare il punto 13/16. Un muro vincente su Gradi chiude un’azione prolungata 14/18. Tofoli ferma il tempo. Nel Tuscania esordio stagionale per Rossatti al posto di Gradi. Muro i Cioffi su Martinez 15/18. Pipe vincente di Chillemi 15/20. primo tempo a segna di Garofolo 16/21. Nel Modica fuori capitan Tulone per Battaglia. Tuscania cambia Ceccobello con Catinelli. Boswinkel mette fuori dai nove metri, primo set-point per gli ospiti 21/24. L’attacco vincente di Chillemi chiude il parziale il favore di Modica 21/25.

Terzo set – Si riparte con un muro di Marsili su Busch 4/1. Fallo in attacco di Modica, Bua ferma il tempo 6/2. Si va avanti punto a punto con Tuscania avanti 12/9. Boswinkel trova il mani out del muro 14/10. Garofolo manda sul nastro una palla slash 15/10, massimo vantaggio Tuscania. Boswinkel a segno per il 17/11, Bua ferma il tempo. Il muro di Ceccobello chiude uno scambio prolungato per il 18/12 per Tuscania. Ancora un muro del centrale bianco azzurro 19/12. Nel Tuscania dentro Catinelli per Ceccobello. Modica cambia Raso con Battaglia. Capitan De Paola ancora a segno 22/14. Ace di Busch 23/17. Boswinkel mette a terra il 24/19, primo set-point Tuscania. Tofoli alza il muro, fuori Marsili per Menichetti. Ci pensa Gradi a chiudere il parziale per Tuscania 25/20. Muro vincente di Ceccobello su Martinez, Bua chiama il time-out 7/3. Boswinkel trova il mani out del muro 9/5. Tuscania troppo fallosa, Modica accorcia 11/10. Attacco vincente di Boswinkel, Tuscania allunga di nuovo 16/12. Gradi trova il mani fuori del muro, Bua ferma il tempo 17/12. Termina fuori l’attacco di Chillemi, 18/12. Gradi mette a segno il 20/13. Tofoli cambia Ceccobello con Catinelli per il servizio. Ace del nuovo entrato per il 22/14. De Paola mette a terra il 24/16, primo match-point per i padroni di casa. Finisce in rete il servizio di Battaglia, Tuscania si aggiudica set e incontro 25/17.

Quarto set – Boswinkel due volte a segno, Tuscania trova subito il break 5/2. Modica riesce più volte a ridurre le distanze ma la Maury’s Coma Cavi Tuscania sorretta da un capitan De Paola in grande spolvero riesce a mantenersi davanti per poi dilagare nel finale 25/17.

MAURY’S COM CAVI TUSCANIA – AVIMECC MODICA 3/1

(25/20 – 21/25 – 25/20 – 25/17)

Durata set: ‘28,’27, ’31, ’35

MAURY’S COM CAVI TUSCANIA: Stamegna, Marsili 2, Pace (L), Menichetti, De Paola (cap) 13, Gradi 9, Boswinkel 25, Rossatti, Catinelli Gueglielminetti 1, Skuodis, Cioffi 9, Ragoni, Ceccobello 10. All. Tofoli. Ass.: Barbanti

AVIMECC MODICA: Tulone (cap) 4, Chillemi 10, Raso 8, Martinez 14, Busch 12, Garofolo 10, Dormiente (L), Nastasi (L), Battaglia, Cuti, Imbesi, Bonsignore. All. Bua. Ass. Di Stefano

Arbitri: Serena Salvati di Palestrina e Luca Grassia di Frascati

MVP: Gabriele Ceccobello premiato da Mauro Torri di Wiplanet.it