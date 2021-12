Pallavolo, per la Maury’s Com Cavi Tuscania due punti preziosi con Leo Shoes Casarano

Riceviamo e pubblichiamo

Dopo oltre due ore e un quarto di autentica battaglia la Maury’s Com Cavi Tuscania infligge la prima sconfitta interna della stagione ad una Leo Shoes Casarano davvero ben messa in campo, in grado finora di portare al tie-break tutte le grandi del girone.

I ragazzi di Sandro Passaro fanno ritorno dal PalaCesari di Cutrofiano (Le) con in tasca due punti preziosi che proiettano il Tuscania tra le prime tre del girone blu.

La nuova classifica vede infatti Lecce, che ha superato 3/1 Aci Castello, da sola al comando con 21 punti, seguita da Aversa, vittoriosa a Marigliano, 20, e da Palmi, ferma per riposo, e Tuscania 19. A chiudere la parte alta del tabellone, Aci Castello e Casarano 17.

Al fischio di inizio dei signori Walter Stancati e Fabio Scarfò la Maury’s Com Cavi Tuscania è in campo con Marsili in regia e Boswinkel opposto, Rossatti e Marinelli bande laterali, Ceccobello e Quarta centrali, Prosperi libero. La Leo Shoes Casarano risponde con Ciardo al palleggio con Paoletti opposto, Petras e Baldari laterali, Torsello e Peluso al centro, Pierri libero.

Primo set: Parte subito forte Casarano con Petras quattro volte a segno 4/2. Rossatti spara fuori 5/2. Che poi si rifà con un bel ace 5/4. Ancora Boswinkel a segno per il 5 pari. Si va avanti punto a punto con le difese protagoniste 9/9. Muro di Peluso su pipe di Marinelli 11/9. Invasione a rete per Tuscania, Passaro chiama il primo time-out 13/10. Muro di Torselli su Rossatti 14/10. Boswinkel fuori misura, Passaro ferma di nuovo il gioco 15/10. Quarta a segno, Licchelli chiede il video-check per invasione aerea. Le riprese danno ragione agli arbitri 15/11. Nel Tuscania, Della Rosa per Quarta 17/13. Primo tempo vincente di Ceccobello 19/15. Passaro inserisce Catinelli per Ceccobello 20/16. Muro vincente di Quarta 21/17. Diagonale vincente di Marinelli, Tuscania prova ad accorciare, Licchelli ricorre al primo time-out 22/19. Muro di Ceccobello per il 23/21. Baldari mette a terra il 24/21. Baldari trova il mani fuori del muro che chiude il set 25/21.

Secondo set: Muro di Quarta su Baldari, 3/5. Muro di Marsili su Paoletti, coach Licchelli chiama il primo time-out 3/6. Muro di Paoletti su Boswinkel a conclusione di una lunga azione 6/8. Si procede punto a punto con Tuscania sempre avanti 8/11. Ace di Boswinkel 8/12. Ancora l’opposto olandese trova il mani fuori del muro, la Leo Shoes chiama il primo time-out 8/13. Primo tempo vincente di Ceccobello 11/16. Attacco out di Paoletti, massimo vantaggio Tuscania 11/17. Parallela vincente di Boswinkel, Casarano chiede il video-check che dà ragione agli arbitri 13/19. Nel Tuscania in campo Della Rosa per Ceccobello. Attacco vincente di Torsello 16/20. Nel Casarano, Ribecca per Torsello per il servizio. Nel Tuscania in campo Catinelli per Quarta. Attacco out di Marinelli, Tuscania chiama il video-check, le riprese danno ragione agli arbitri 19/23. Boswinkel trova il mani out del muro per il primo di cinque set ball per Tuscania 19/24. Petras annulla 20/24. Il pallonetto vincente di Boswinkel chiude il parziale 20/25.

Terzo set: Ace di Boswinkel 2/4. Attacco fuori misura di Paoletti, Casarano chiede il video-check che conferma gli arbitri 4/6. Doppio tocco di Torsello 5/8. Muro di Peluso su Boswinkel 8/9. Attacco vincente di Paoletti, 10 pari. Attacco fuori misura di Marinelli, Passaro ricorre al time-out 13/12. Doppio Paoletti, Passaro chiede il secondo time-out 15/13. Rossatti manda fuori, i salentini allungano 18/15. Tuscania cambia Ceccobello con Della Rosa 18/16. Muro di Paoletti su Boswinkel 19/16. Pallonetto vincente di Marinelli, Tuscania accorcia 19/18, Licchelli ferma il tempo. Marinelli trova il mani out del muro, 20 pari. Paoletti mette fuori il 21/22 per Tuscania. Ricezione slash di Pierri, Marinelli chiude il punto 21/23, Licchelli ferma il tempo. Marinelli trova il mani out del muro avversario, set ball Tuscania 22/24. Ancora un mani out, questa volta di Boswinkel e la Maury’s Com Cavi Tuscania si aggiudica il terzo parziale 22/25.

Quarto set: Baldari spara fuori, Tuscania prova subito ad allungare 0/3. Muro di Rossatti su Paoletti 3/6. Out l’attacco di Quarta 6/7. Mani out del muro per Petras, parità 7/7. Si procede punto a punto con Tuscania sempre avanti 9/10. Muro di Boswinkel su Paoletti 10/12. Muro di Peluso sull’olandese 12 pari. Muro vincente di Paoletti su Rossatti, 14/13. Diagonale vincente di Petras, 16/14, Tuscania chiama il time-out. Muro di Torsello su Marinelli, 17/14, ancora time-out chiesto da Passaro. Attacco vincente di Petras, 18/14. Errore di Ceccobello in bagher 19/15. Ace di Petras per il 20/15. Sempre Petras trova il mani out del muro 24/18. Lo stesso slovacco mette a terra il punto che vale il parziale 25/18. Si va al tie-break.

Quinto set: Il set decisivo inizia con un muro di Quarta su Paoletti 0/1. Ancora un muro di Marsili su Petras 1 /2. Boswinkel difende e poi mette a terra il 1/3. La parallela di Paoletti è out, 1 /4, Licchelli ferma il gioco. Muro vincente di Quarta su Petras per il 1 /5. Ace di Rossatti 1 /6. Ancora Marinelli a segno per il Tuscania 1/7. Out l’attacco di Petras, si va al cambio campo sul 2/8. Ancora out l’attacco di Petras, Licchelli chiama il check. Le riprese danno ragione agli arbitri 2/9. A segno l’attacco di Marinelli per il 4/10. Nel Tuscania, Catinelli per Ceccobello 6/12. Rossatti trova il mani out del muro 6/13. Casarano ferma il tempo. Pallonetto vincente di Rossatti, 8/14, primo match ball Tuscania. Paoletti annulla 9/14. La seconda palla vincente di capitan Marsili assegna la vittoria alla Maury’s Com Cavi Tuscania 9/15.

LEO SHOES CASARANO – MAURY’S COM CAVI TUSCANIA 2/3

(25/21 – 20/25 – 22/25 – 25/18 – 9/15)

Durata: ’29, ’28, ’28, ’25, ’21

Arbitri: Walter Stancati e Fabio Scarfò

Leo Shoes Casarano: Ciardo, Baldari 13, Peluso 5, Paoletti 29, Petras 31, Torsello 3, Urso (L), Ribecca, Pierri (L), Stefano, De Micheli, D’Amato, Scaffidi. Meleddu. All. Licchelli. Ass. Cozzetto

Maury’s Com Cavi Tuscania: Stamegna 1, Marsili 3, Menichetti, Della Rosa, Boswinkel 39, Catinelli, Rossatti 10, Mariani, Ceccobello 5, Quagliozzi, Marinelli 14, Quarta 6, Turri Prosperi (L). All. Passaro. Ass. Barbanti