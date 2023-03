Pallavolo Tarquina, le ragazze di mister Pastore tornano con un punto da Viterbo

Riceviamo dalla Pallavolo Tarquinia e pubblichiamo

Sabato 4 marzo nella palestra del Paolo Savi di Viterbo la Prima Divisione Femminile della Pallavolo Tarquinia.strappa un punto alla determinata compagine dell’It&s Volley Vt, rimanendo ben salda al terzo posto in classifica a cinque giornate dal termine del Campionato. Partita dura, al commento il capitano Letizia Biagiola: «Nei primi due set abbiamo subito la ricezione: dovevamo mettere a punto una strategia e abbiamo perso minuti preziosi, ma siamo riuscite a contenere lo stacco finendo 25/21 e 25/22; nel terzo set abbiamo trovato la giusta determinazione e le abbiamo lasciate con soli 10 punti; il quarto set lo abbiamo vinto di misura ma il quinto non ci ha premiato». In campo con Letizia: Giulia Biagiola, Greta Cristofori, Gaia Ferretti, Erika Zamboni, Beatrice Sacconi, Marzia Tifi, Stella Sabbatini, Camilla Eichel, Miriam Parrano, Susanna Benedetti, Anna Farroni.

Ferme a cinque punti le giovani atlete dell’U13, sconfitte per 3-0 dal medesimo It&s Volley Vt; il commento della giovane giocatrice Ginevra Fiorini, approdata quest’anno al Volley dalla Ginnastica Ritmica: «le nostre avversarie erano abbastanza forti, ma a noi mancavano dei componenti; Sofia ha fatto il capitano. Il Mister ha voluto sperimentare un nuovo assetto per valutare le prospettive nei ruoli specifici, quindi non siamo riuscite a giocare al meglio delle nostre possibilità. Non dobbiamo mollare, e la prossima la dobbiamo vincere!». In campo con Ginevra: Sofia Crocchioni, Angelica Viscarelli, Annamaria Emiliozzi, Flavia Tonicchi, Giada Atzori, Beatrice Giorgi, Lara Tombini, Asia Bruschi, Sara Ciuffatelli.

Alla diciotessima di Campionato, undici i punti in classifica della Serie D Maschile, che non centra l’obiettivo con la Sporteam12-volley Prati a Roma, aggiudicandosi un solo set; il commento di Emiliano Lamberti, giocatore e primo allenatore: «Prestazione altalenante, con importanti segnali di crescita, visti soprattutto durante il secondo set vinto in rimonta; abbiamo ancora pause di gioco troppo frequenti, che non ci permettono di esprimerci al meglio. Peccato per il quarto set, perso per i troppi errori, ma va dato merito alla squadra avversaria che si consolida al terzo posto». In campo con Emiliano: Marco Lamberti, Paolo Contestabile, Ken Frederik Tenorio Rodriguez, Alessio Solustri, Fabio Ceccarini, Marco Parise, Giorgio Meloni, Manuel Ara, Alessandro Carducci, Stefano Sommese, Besir Suljejmani, Francesco Maltese, Matteo Pestelli.

Che ci attende con il Volley nostrano al prossimo week end? Sicuramente una mattinata all’insegna del gioco e del divertimento per il nuovo appuntamento di domenica con il volley S3 in trasferta ad Ischia di Castro, e la trepidante attesa per la finalissima dell’Under 16 Femminile.