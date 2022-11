Pallavolo Tarquinia, al via la stagione del volley femminile

Riceviamo e pubblichiamo

Domenica scorsa si è disputata la prima giornata di campionato U14 femminile. Forti delle molte giovani atlete iscritte ai corsi dell’ASD Pallavolo Tarquinia, mister Fabio Angelucci con il suo sestetto ha vinto la prima gara di campionato con un netto 3-0 contro il Red Rose Volley Accademy Civitavecchia. Questi i parziali : 25 – 7, 25 -22, 25 -23.

Sabato 12 ci sarà l’ esordio in Prima Divisione della neopromossa squadra di mister Pastore sul difficile campo dell’ASD Monterosi Volley, squadra che lo scorso anno è entrata nei playoff. Obiettivo stagionale, come detto da mister Pastore, è la salvezza “la squadra è giovane, il gruppo più importante va dai quindici ai diciotto anni, sto inserendo in squadra anche delle ragazze dell’ U14, confido in una crescita importante da parte di tutte”.