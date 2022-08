Pallavolo Tarquinia, al via la stagione: ecco l’organico tecnico per il 2022/23

Riceviamo dall’A.S.D. Pallavolo Tarquinia e pubblichiamo

Per l’A.S.D. Pallavolo Tarquinia arriva la sua 28 esima stagione consecutiva, una realtà sportiva che dal 1994 ad oggi si è fatta trovare sempre pronta e ben organizzata per affrontare nel migliore dei modi gli impegni agonistici dei propri tesserati.

La società del Presidente Lamberti in questi caldi mesi estivi ha pianificato, insieme allo staff tecnico, le attività dei vari gruppi in maniera da consolidare il grande lavoro svolto negli ultimi periodi che, nonostante i disagi causati dalla ben nota situazione pandemica, ha dato molte soddisfazioni.

Riuscire a prevedere quelle che saranno le difficoltà non è cosa facile ma, attraverso quella passione che ha sempre contraddistinto l’operato dei propri addetti ai lavori, l’A.S.D. Pallavolo Tarquinia farà di tutto per offrire ad i propri iscritti un esperienza sportiva degna di essere vissuta in ogni suo attimo.

Nel settore femminile confermato coach Massimo Pastore, stabilmente alla guida della formazione neopromossa nel Campionato di Prima Divisione, che avrà degli stimoli importanti per proseguire nel percorso di crescita delle proprie atlete e delle giocatrici che si metteranno in particolare evidenza nel settore giovanile.

Fabio Angelucci invece seguirà le ragazze nate negli anni 2007 – 2008 e 2009 – 2010 ovvero le atlete che andranno ad affrontare le pari età nei campionati provinciali Under 14 e under 16, evidenziando quanto di buono è stato fatto in precedenza, si proseguirà nel percorso di stabilizzazione dei fondamentali tecnici e nello sviluppo del sistema di gioco appropriato al campionato di riferimento;

Nel settore maschile, la prima squadra militerà nel campionato Regionale di Serie D sotto la guida tecnica di Diego Lecca, mentre i gruppi under 17 – under 15 e under 13 procederanno spediti, grazie alla direzione di Marco Lamberti, verso l’allestimento degli organici che consentiranno la partecipazione nei rispettivi campionati provinciali, mettendo così a frutto le esperienze fin qui maturate.

Nello Spike Volley S3, fiore all’occhiello dell’A.S.D. Pallavolo Tarquinia, vedrà Coach Emiliano Lamberti proseguire nell’opera di avviamento al gioco, attraverso un approccio graduale e ponderato agli schemi di base espressi da ciascun atleta, consolidando nuovi apprendimenti che porteranno man mano a livelli di gioco e di divertimento crescenti.

Ora non resta che darsi appuntamento in palestra per la ripresa delle attività e, per chi fosse interessato ad avere maggiori informazioni, recarsi presso il Palazzetto dello Sport “Angelo Jacopucci” in via dello Stadio il martedì e il giovedì dalle ore 17:30 o contattare tramite whatsapp al numero 329 4241794 o seguendo la pagina Facebook Asdpallavolo Tarquinia o Instagram asdpallavolotarquinia.