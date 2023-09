Pallavolo Tarquinia, al via la stagione sportiva 2023/24

Riceviamo dall’ASP Pallavolo Tarquinia e pubblichiamo

Al via la stagione sportiva 2023/2024 di ASD Pallavolo Tarquinia: tante le proposte e la voglia di mettersi in gioco. L’allenatore Massimo Pastore: «Abbiamo visto volti nuovi negli Open Day, merito del grande lavoro fatto questa estate, con Campus e tornei, e del momento d’oro che sta attraversando la pallavolo in Italia. Alcune ragazze cominceranno quest’anno, provenendo da altri sport: speriamo che si mantenga nel tempo questo entusiasmo!».

Fabio Angelucci e Marco Lamberti: «Gruppo solido ma in parte rinnovato quello delle ragazze, nuovi gli assetti e belle sorprese nel maschile, che recupera preziosi elementi e fa ben sperare con l’apertura di nuovi campionati. Il lavoro sarà, almeno all’inizio, di potenziamento, ma presto inizieremo a provare nuovi schemi».

Emiliano Lamberti: «Novità per i piccoli dell’S3, che da quest’anno potranno avvalersi della preziosa collaborazione di una insegnante di Educazione Fisica: sono sicuro che in questo modo daremo maggiore spazio alla straordinaria energia dei giovanissimi giocatori; anche la prima squadra maschile vedrà un riassetto, e le nostre new entry dai gruppi Under troveranno il giusto terreno per fare esperienza».

Antonio Lamberti: «soddisfazione per gli open day: i nuovi arrivati hanno subito fatto gruppo con i compagni più esperti! Rinnovamento anche nello staff, che vede, tra l’altro, anche un nuovo Dirigente Accompagnatore. Ma non guardiamo indietro, a questi 30 anni di ASD Pallavolo Tarquinia: sguardo ai Campionati, che sono alle porte».