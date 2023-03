Pallavolo Tarquinia, domani le finali Under16 per accedere al campionato regionale

Sarà il campo di Anguillara a ospitare un evento molto atteso: domenica 12 marzo le due squadre finaliste del girone A e le corrispettive del B si incontreranno per stabilire la compagine rappresentativa del C.T. Viterbo Under16 Femminile al Campionato Regionale; il primo match vedrà Fix2go Civitavecchia Volley Academy contro A.S.D. Pallavolo Tarquinia; a seguire Naturbelle Civitavecchia Volley Academy contro Vbc Viterbo Blu.

Uno scontro doppio, che si concluderà nel pomeriggio con la finale per il terzo posto e infine con la partita che decreterà il tripudio della Società vincente. «Bilancio super positivo quello delle squadre femminili al termine del Campionato FIPAV – il coach Fabio Angelucci – con l’Under 14 che conclude il Campionato al 3° posto in classifica, mancando per un soffio la fase finale, e l’U16 in finalissima; risultato insperato, con un gruppo che guido solo da quest’anno: le ragazze, negli anni passati, avevano maturato troppi insuccessi e avevano voglia di rivincita. Efficace l’apporto e proficua la collaborazione con Mr Massimo Pastore, Tecnico della Prima Squadra Femminile, che stabilmente allena molti dei nostri elementi di punta dell’Under 16. Un ringraziamento alla Società e al Presidente, che ci ha rinnovato la fiducia, a tutto lo staff e ai giovani che si stanno prestando con encomiabile dedizione per rinnovare e far crescere il gruppo. Quella di domenica sarà una giornata all’insegna dello Sport e del divertimento, un ricordo indelebile nella carriera sportiva delle atlete, indipendentemente dall’esito degli incontri».

La squadra, per impegni scolastici sprovvista del capitano Stella Sabbatini, dell’opposto Camilla Eichel, del centrale Alessandra Cipicchia, vedrà in campo Miriam Parrano, Amanda Tosoni, Sofia Stella Filippone, Anna Farroni, Irene Rinalducci, Susanna Benedetti, Loretta Rezzonico, Giulia Mazzacane, Helena Gentili, Margot Pimpinelli, Matilde Bandiera, Matilde Felici, Elisa Gentili, Elisa Propeti.