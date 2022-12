Pallavolo Tarquinia: ecco gli ultimi incontri del 2022

Riceviamo dalla Pallavolo Tarquinia e pubblichiamo

Raggiante vittoria dell’Under 16 Femminile in campionato nel turno infrasettimanale: 3-0 nella partita in casa di martedì 13 dicembre contro “Vbc Viterbo Gialla”, con parziali 25/21, 25/13, 25/11. Il commento del coach Angelucci: «Una vittoria, in questa terza di campionato, che riporta il sorriso sulle giocatrici: le assenze non hanno condizionato il risultato finale. Abbiamo provato nuove soluzioni tattiche e abbiamo raccolto i frutti, nella consapevolezza che dobbiamo continuare a lavorare duramente e con tanta umiltà perchè la strada è lunga». In campo Alessandra Cipicchia, Stella Sabbatini, Camilla Eichel, Anna Farroni, Irene Rinalducci, Sofia Cipicchia, Loretta Rezzonico, Filippone Sofia Stella, Giulia Mazzacane, Fernada Battista, Miriam Parrano, Margot Pimpinelli.

Quinta di Campionato per l’Under 13 femminile, in casa contro “It&s Volley Viterbo”; finisce 0-3, con parziali 13/25, 13/25, 14/25. « Purtroppo la vittoria tarda ad arrivare, ma per l’impegno che stanno mettendo in campo le nostre 2010, siamo sicuri che l’attesa non sarà cosi lunga; / l’allenatore Fabio Angelucci / Con i giovani ai primi mesi di attività non bisogna avere fretta di conseguire a tutti i costi le vittorie, perché il lavoro di stabilizzazione sui fondamentali richiede del tempo e noi non abbiamo fretta». In campo: Maria Letizia Sposetti, Sofia Crocchioni, Angelica Viscarelli, Maria Benedetti, Asia Bruschi, Annamaria Emiliozzi, Ginevra Fiorini, Beatrice Giorgi, Giada Atzori, Ylenia Tomassoni, Lara Tombini, Flavia Tonicchi.

Vittoria nella settima di Campionato per l’Under 14 Femminile in casa contro “Team Volley Bracciano”; 3-0, con parziali 25/10, 25/16, 25/8. L’allenatore Fabio Angelucci: «Abbiamo approfittato del momento per provare dei sistemi di gioco più evoluti rispetto a quelli fin qui utilizzati: stiamo inserendo in maniera graduale la figura del Libero e, con l’individuazione più specifica dei ruoli per alcune ragazze, cercheremo di contrapporci nella maniera più opportuna agli avversari che troveremo dall’altra parte della rete. Sarà una progressione graduale che, con i giusti tempi, porterà i suoi benefici in termini prestativi». In campo Anna Farroni, Matilde Felici, Giulia Mazzacane, Irene Rinalducci, Susanna Benedetti, Alice Azzi, Helena Gentili, Margot Pimpinelli, Elisa Propeti, Loretta Rezzonico, Emma Mercenaro, Rachele Petreti.

Undicesima giornata di per i ragazzi del massimo Campionato cittadino, serie D Regionale, sconfitti in casa domenica 18 dicembre da “SGVolley Roma”, 0-3 con parziali 20/25, 19/25, 19/25. «Partita sulla carta difficile, giocata nel complesso su un buon livello – il tecnico Diego Lecca – ma che ha fatto registrare qualche errore gratuito. Nel primo tempo partiamo punto a punto fino alla metà del set: bene in cambio palla, discreti in difesa e contrattacco, modesti in battuta; in svantaggio, non riusciamo a recuperare il divario. Nel secondo miglioriamo in battuta ma ci spegniamo in difesa e contrattacco, permettendo agli ospiti di prendere il largo. Nel terzo set partiamo in ricezione, ma siamo poco precisi; anche l’attacco è poco incisivo: riusciamo comunque a rifarci sotto verso la metà del set, ma terminiamo perdendo la giusta lucidità. Chiudiamo l’anno con la consapevolezza di essere un gruppo in crescita, con l’obiettivo di lavorare duro per tentare la salvezza». In campo Besir Suljejmani, Paolo Contestabile, Marco Lamberti, Emiliano Lamberti, Ken Frederik Tenorio Rodriguez, Alessio Solustri, Fabio Ceccarini, Matteo Riti, Roberto Arilli, Marco Parise, Giorgio Meloni, Francesco Maltese, Manuel Ara, Luca Leoncelli, Alessandro Carducci.

Sesta di Campionato per le ragazze della Prima Divisione Femminile, bloccate da “Naturbelle Civitavecchia Volley Academy” per 0-3, con parziali 24/26, 14/25, 23/25. Il commento dell’allenatore Massimo Pastore: «Squadra avversaria non facile, ben organizzata, con una banda di categoria superiore; dal canto nostro abbiamo concesso troppo: è mancata la correlazione muro-difesa, siamo stati poco incisivi in attacco e abbiamo commesso troppi errori in battuta. Ci prepariamo per il prossimo incontro, ai primi di gennaio, in trasferta a Nepi». In campo Letizia Biagiola, Giulia Biagiola, Greta Cristofori, Gaia Ferretti, Erika Zamboni, Beatrice Sacconi, Linda Cannoni, Marzia Tifi, Stella Sabbatini, Camilla Eichel, Miriam Parrano, Loretta Rezzonico.

Seconda di Campionato infrasettimanale Under 17 per i ragazzi della “A.s.d.pallavolo Tarquinia” giovedì 22 dicembre in casa contro “Etruria Volley Civitavecchia”. Finisce 0-3 con parziali 13/25, 12/25, 10/25. L’allenatore Marco Lamberti: «Squadra avversaria di livello nettamente superiore: molti dei nostri giocatori sono sotto età per il campionato U17 e, in questa partita, la nostra formazione ha risentito anche delle molte le assenze; testa alta, massimo impegno, e pronti alla prossima sfida». In campo: Simone Angelucci, Luca Leoncelli, Fulvio Nardecchia, Luca Rezzonico, Francesco Savoretti, Davide Scirocchi, Riccardo Sileoni, Simone Viola.