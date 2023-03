Pallavolo Tarquinia, i risultati delle squadre impegnate nei campionati

Riceviamo dalla Pallavolo Tarquinia e pubblichiamo

Il pomeriggio di sabato 11 marzo 2023 ha visto l’ultima di campionato Under 13 della Pallavolo Tarquinia: l’entusiasmo delle giovanissime atlete ha strappato la vittoria al Ronciglione per 2-1: otto i punti conquistati, e un organico che fa ben sperare. Il commento della giocatrice Beatrice Giorgi, alle prime armi con il Volley: «Una grande gioia, una vittoria nel giorno del mio compleanno, con il Mister che mi ha fatto capitano per regalo! questa partita dimostra che tecnicamente siamo cresciute e cominciamo a diventare una squadra; peccato che il campionato sia finito, sono sicura che avremmo vinto ancora». In campo con Beatrice: Maria Letizia Sposetti, Sofia Crocchioni, Angelica Viscarelli, Annamaria Emiliozzi, Flavia Tonicchi, Giada Atzori, Ginevra Fiorini, Maria Benedetti, Lara Tombini, Asia Bruschi, Sara Ciuffatelli.

A seguire, nel pomeriggio di sabato 11 marzo, per la quattordicesima di campionato, schiacciante vittoria della Prima Divisione Femminile sul Comal Civitavecchia Volley Academy, 3-0. «Partita non particolarmente impegnativa – il Libero Erika Zamboni – Abbiamo dominato tutti e tre i set, grazie a pochi errori e una forte determinazione, abbiamo saputo mettere in campo tutto il buon lavoro fatto in settimana con il mister Pastore. Consolidiamo il terzo posto in classifica». In campo con Erika: Letizia Biagiola, Giulia Biagiola, Greta Cristofori, Gaia Ferretti, Beatrice Sacconi, Stella Sabbatini, Camilla Eichel, Miriam Parrano, Susanna Benedetti, Laila Di Carlo, Loretta Rezzonico.

Ferme al quarto posto le giocatrici dell’Under 16 nella giornata di domenica 12 marzo: due partite mancate non hanno permesso l’accesso alla Fase Regionale. Il commento del capitano Miriam Parrano, di ruolo schiacciatore: «Abbiamo giocato la finale Under 16 senza titolari, con una squadra di giocatrici quasi tutte sotto età; le difficoltà le abbiamo trovate soprattutto nella partita che si è svolta in mattinata, contro il Fix2go Civitavecchia Volley Academy: scarso il controllo in ricezione, attacchi mal concertati, poca l’intesa; un infortunio ha pregiudicato la performance e non siamo state aiutate dalla ‘dea bendata’, alleata delle avversarie in molti palloni. Nel pomeriggio contro il Vbc Viterbo Blu abbiamo ritrovato la grinta e la determinazione: molti attacchi sono andati in porto e confidavamo nella vittoria; non è andata, 1-2 con un tie-break serrato, ma è stata comunque un’esperienza che nessuna di noi dimenticherà: ci ha aiutate a crescere come squadra, sia dal punto di vista tecnico che personale». In squadra con Miriam: Amanda Tosoni, Sofia Stella Filippone, Anna Farroni, Irene Rinalducci, Susanna Benedetti, Loretta Rezzonico, Giulia Mazzacane, Helena Gentili, Margot Pimpinelli, Matilde Bandiera, Matilde Felici, Elisa Propeti.

Spettacolare prestazione degli atleti della Serie D domenica 12 marzo al palazzetto Jacopucci contro la Luiss Ssd Arl, squadra dell’Università; il risultato non ha premiato, ma i nostri meritano il plauso. Le parole dell’Opposto Giorgio Meloni, che da pochi mesi ha ripreso a giocare dopo un fermo dovuto a infortunio: «Sulla partita direi che il risultato purtroppo non è positivo, ma comunque la squadra può essere soddisfatta per come ha giocato; il lavoro fatto durante gli allenamenti sta iniziando a dare i suoi frutti e siamo riusciti a tenere testa ad un’ottima squadra. Anche mentalmente c’è stato un passo avanti rispetto alle altre partite, come si è visto soprattutto nel primo set, quando abbiamo recuperato più di una volta lo svantaggio. Però, se vogliamo raggiungere il nostro obiettivo, c’è ancora molto lavoro da fare». In campo con Giorgio: il giocatore-allenatore Emiliano Lamberti, Marco Lamberti, Paolo Contestabile, Alessio Solustri, Fabio Ceccarini, Marco Parise, Manuel Ara, Alessandro Carducci, Stefano Sommese, Besir Suljejmani, Francesco Maltese, Matteo Pestelli, Luca Leoncelli.

Continuano il loro vivace percorso i piccolissimi dell’S3, guidati da Emiliano Lamberti, con il raduno provinciale a Ischia di Castro nella mattina di domenica. «Seconda uscita ufficale per i bambini dell’S3; Tarquinia presenta un gruppo numeroso: 28 bambini, 6 squadre di 2°livello e 2 squadre di 1°livello. Una giornata di gioco ‘alla grande’, all’insegna del divertimento. Un ringraziamneto particolare ai nostri giovani Alessio Solustri, Fabio Ceccarini e Francesco Maltese che sempre ci supportano».