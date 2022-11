Pallavolo Tarquinia, il punto sui match del weekend

Riceviamo dalla Pallavolo Tarquinia e pubblichiamo

Week end in campo per le compagini del Presidente Antonio Lamberti; il primo match nella serata di sabato 12 novembre, con le ragazze della Prima Divisione Femminile, neopromossa dalla Seconda Divisione, alle prese con la prima di Campionato. Sconfitta che brucia sul campo dell’ASD Monterosi Volley; il difficile esordio della squadra di Mr Pastore, che ha incassato un indigesto 3-0, ha mostrato tuttavia un livello tecnico equilibrato, come ben si evince dai parziali: 25-20; 26-24; 25-20. «Buono il gioco di squadra – il commento del Tecnico – che ha permesso di ottimizzare le performance in attacco; abbiamo sofferto nei momenti di svantaggio: la promozione al Campionato Superiore ci impone di ridurre gli sbagli e dimenticare le facili vittorie; 35 gli errori diretti, dobbiamo muoverci ben al di sotto di questa soglia se vogliamo che gli errori risultino trascurabili». In campo: Letizia Biagiola, Gaia Ferretti, Erika Zamboni, Giulia Biagiola, Beatrice Sacconi, Gaia Meloni, Marzia Tifi, Miriam Parrano, Stella Sabbatini, Camilla Eichel, Susanna Benedetti.

Il secondo match, nel pomeriggio di domenica 13 novembre, ha permesso di fregiarsi della palma del vincitore: protagoniste le ragazze dell’Under 14, alle prese con la seconda di Campionato nel campo di Bracciano. Prima trasferta della squadra, che fa soffrire giocatrici e pubblico; 3-1 il risultato finale. Tifo assordante dei locali, che ha messo a dura prova il self-control e la determinazione delle giovani atlete. Così il Mr Fabio Angelucci: «la squadra ha dimostrato carattere; le ragazze hanno commesso degli errori ma sono state in grado di andare avanti e ritrovare la necessaria concentrazione». In campo Susanna Benedetti, Anna Farroni, Matilde Felici, Elisa Gentili, Helena Gentili, Marini Audrey, Giulia Mazzacane, Margot Pimpinelli, Elisa Propeti, Loretta Rezzonico, Irene Rinalducci, Maria Letizia Sposetti.

A chiudere le competizioni del week-end, la formazione maschile, con la sesta di Campionato Regionale Serie D; trasferta che vede la sconfitta per 3-1 con la Luiss Ssd Arl, la squadra Volley dell’università romana LUISS. Parziali al cardiopalma, con un primo set conquistato e un quarto rincorso: 21-25; 25-17; 28-26; 25-18. «Partita nervosa – il giudizio del Mr Diego Lecca – contro una squadra su cui potevamo avere la meglio; buono il gioco in fase di battuta e cambio palla; qualche errore di troppo in ricezione ha condizionato l’attacco e l’esito del match». In campo Manuel Ara, Fabio Ceccarini, Paolo Contestabile, Emiliano Lamberti, Marco Lamberti, Luca Leoncelli, Matteo Pestelli, Matteo Riti, Alessio Solustri, Besir Suljejmani, Ken Frederik Tenorio Rodriguez.