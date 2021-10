Pallavolo Tarquinia, in serie C una rosa giovane per lavorare sul futuro

Riceviamo dall’ASD Pallavolo Tarquinia e pubblichiamo

Una partenza amara, ma consapevole, quella dei ragazzi della Pallavolo Tarquinia nel campionato di serie C: una squadra quasi del tutto ricostruita, con pochissima esperienza ma volenterose e paziente di imparare anche e soprattutto dalle sconfitte, uscendo dal campo a testa alta.

I ragazzi di mister Emiliano Lamberti lavorano da settimane in palestra per una crescita importante, con il mister consapevole del duro lavoro che gli spetta, ma il coraggio non manca mai e il futuro, come in passato, darà ancora una volta i suoi buoni frutti.

Il campionato è iniziato con due sconfitte e sicuramente è ancora presto per pensare alle vittorie, ma domenica 31 ottobre arriva al Palazzetto dello Sport “A. Jacopucci” di Tarquinia il 4US VICTORIA VOLLEY di Frosinone e i giovani tarquinies ora in suqdra faranno il possibile per divertirsi e far divertire.

Ecco la rosa di quest’anno: Manuel Ara, Michele Befani, Andrea Bilotta, Diego Cappelletta, Fabio Ceccarini, Paolo Contestabile, Marco Lamberti, Diego Lecca, Matteo Gufi, Flavio Jacopucci, Giorgio Meloni, Marco Parise, Matteo Pestelli, Alessio Pietrafesa, Matteo Riti, Alessio Solustri, Besir Suljejmani e Ken Tenorio Rodriguez.