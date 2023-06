Pallavolo Tarquinia, le ragazze dell’Under 14 campionesse provinciali

La finale di Oriolo sabato 3 giugno 2023 ha realizzato il sogno delle ragazze e dei tanti tifosi che hanno gremito gli stalli in una trasferta appassionata: festoso il fragore di trombette, tamburi, piatti e campane, che ha fatto sentire alle giocatrici il caloroso abbraccio di un pubblico esultante. 0-3, Campionato di Terza Divisione, secondo round della stagione, otto le squadre a contendersi il titolo: Tarquinia, Viterbo Blu, Ronciglione, Bracciano, Viterbo Gialla, Civita Castellana, Oriolo, Anguillara. Il coach Fabio Angelucci: «È stata una stagione intensa e ricca di soddisfazioni: vorrei ringraziare prima di tutto le nostre atlete, per l’impegno costante, per lo sforzo di conciliare la palestra e la scuola. Tutta la Società e io in particolare ci auguriamo di ritrovare tutto il gruppo compatto l’anno prossimo e raggiungere ancora nuovi traguardi».

Nella foto: il presidente Antonio Lamberti, Giulia Mazzacane, Susanna Benedetti, Anna Farroni, Helena Gentili, Margot Pimpinelli, Virginia Tornatora, Elisa Propeti, Giada Blanchi, il coach Fabio Angelucci; Matilde Bandiera, Viola Bracci, Irene Rinalducci, Matilde Felici, Loretta Rezzonico, Rachele Petreti.