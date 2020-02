Pallavolo Tarquinia, weekend con grandi soddisfazioni. E sabato c’è il derby di Serie C con Viterbo

Quello che si è appena concluso è stato un week end particolarmente impegnativo per gli atleti ed i tecnici del Presidente Antonio Lamberti ma alla fine, i risultati conseguiti nei vari incontri disputati, riempiono di orgoglio l’intera famiglia della Pallavolo Tarquinia, facendo ben sperare per il proseguo della stagione.

La Seconda Divisione Femminile allenata da Mister Pastore consolida il primo posto in classifica con la vittoria in trasferta per tre a zero ai danni dell’A.S.D Montalto Volley con i parziali di 12-25;15-25 e 19-25. Prossimo appuntamento, sabato 22 febbraio ore 19.30 palazzetto dello sport Angelo Jacopucci, contro A.S.D.Vetralla Volley 1978 per continuare a sognare.

L’Under 14 femminile seguita da Mister Fabio Renzi di scena a Nepi nella final four per l’assegnazione del titolo provinciale, dopo aver sconfitto in semifinale le pari età del A.S.D.Pallavolo Civitavecchia Litorale in Volley per 2 a 0 (17/25 e 8/25), si è fronteggiata in finale con le “cugine” del Sole Luna Volley Accademy Civitavecchia. Il risultato di tre a zero con i parziali di 25/11 25/16 25/14 ha sancito meritatamente la vittoria finale delle atlete civitavecchiesi di Mister De Gennaro. Per le nostre ragazze quindi un ottimo secondo che dovrà rappresentare un punto di partenza e non di arrivo, verso nuovi importanti traguardi.

L’Under 13 Femminile, seguita per l’occasione da Mister Marco Lamberti, è andata in trasferta in riva al lago contro l’Anguillara, ritornando a casa con una secca vittoria per tre a zero. L’Under 12 Femminile di Mister Fabio Renzi esce sconfitta dalla trasferta di Viterbo contro la VBC per due set a zero: indipendentemente dal risultato sportivo però le ragazze proseguono a testa alta nel loro percorso di crescita.

Lo Spike Ball S3 (5 – 11 anni), la classe emergente del settore giovanile della Connessione Vita Tarquinia, ben diretta da Mister Emiliano Lamberti, ha fatto tappa invece a Montalto nel tipico concentramento dove si sono affrontanti una parte delle società del Comitato per un totale di settanta giovani leve.

La Seconda Divisione Maschile di Mister Fabio Angelucci ha giocato in casa, presso il Palazzetto dello Sport Angelo Jacopucci, contro le formazioni del Centro di Qualificazioni Territoriale di Viterbo 1 e 2, in un torneo organizzato dalla Federazione con la formula del triangolare che ha visto i ragazzi fronteggiarsi dalla mattina fino al pomeriggio, in un clima di sportività unica nel suo genere. La vittoria finale è andata agli atleti di Viterbo 1 che hanno sconfitto proprio i padroni di casa per due a zero. “Per noi del Tarquinia è stato un onore aver vissuto una intera giornata all’insegna del divertimento e della sportività, questa esperienza ha arricchito ulteriormente il nostro bagaglio personale sotto ogni punto di vista, redendoci felici di aver contribuito alla preparazione degli atleti che andranno a disputare il Trofeo delle Provincie”, commenta a caldo Mister Angelucci nella duplice veste di allenatore della Connessione Vita Tarquinia e di Selezionatore del Centro di Qualificazione Territoriale di Viterbo.

Il Primo allenatore del Centro di Qualificazione Territoriale Maschile Pierpaolo Giuliani prosegue: “Credo sia stata una manifestazione ben riuscita, abbiamo visionato 20 atleti del 2005, 2006 e 2007 ed abbiamo messo in mostra un buon livello tecnico, sicuramente una buona base per continuare il lavoro”.

Infine, la Serie C Maschile CONNESSIONE VITA TARQUINIA esce sconfitta dalla trasferta contro il Roma 12 per tre a zero. L’obbiettivo salvezza rimane comunque alla portata dei ragazzi allenati da Mister Claudio Quaglia. Assolutamente quindi da non perdere, per gli amanti della Pallavolo, è il derby che si disputerà al Palazzetto dello Sport Angelo sabato prossimo alle ore 17:30 contro il Volley Life Viterbo. Il divario in classifica tra le due formazioni potrebbe far credere in un risultato scontato, ma gli stimoli che regala un derby e il calore della tifoseria locale possono accorciare qualsiasi distanza. Invitiamo pertanto tutti i tifosi e simpatizzanti a sostenere i nostri ragazzi in questa importante sfida. Uniti si vince sempre.