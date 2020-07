Pallavolo Tuscania, Gabriele Ceccobello ancora al centro dell’attacco bianco azzurro

Riceviamo e pubblichiamo

Gabriele Ceccobello confermato al centro dell’attacco della Maury’s Com Cavi Tuscania 2020/2021. Dopo essere risultato, all’esordio in categoria, tra i migliori centrali dello scorso campionato -152 punti per lui con il 59 per cento in attacco e 53 muri- il ventottenne centrale di Montefiascone (VT) sarà di nuovo a disposizione di Paolo Tofoli per tentare la scalata alla serie A2.

Una riconferma importante dopo un esordio in A3 davvero da protagonista. Quali sono i tuoi obiettivi per la prossima stagione?

“Sono molto felice di giocare un altro anno a Tuscania. L’anno scorso era il mio primo anno in serie A e per lo più in una categoria nuova per tutti quindi c’erano un po’ di incognite. Però mi sono trovato veramente bene con tutta la squadra e credo che abbiamo fatto un ottimo lavoro, a parer mio ad inizio anno non era affatto scontato riuscire a chiudere la stagione al secondo posto. Sicuramente gli obiettivi, sia miei che del resto del team, sono riprendere il lavoro dove lo abbiamo lasciato, è stata una beffa per tutti veder concludere la stagione proprio sul più bello a causa della pandemia, ma è da lì che vogliamo ripartire”.

Come è allenarsi con Paolo Tofoli e Francesco Barbanti?

“E’ stato un piacere essere allenato da Paolo e Francesco lo scorso anno, ho sentito da subito grande fiducia nonostante venissi da una categoria inferiore: spero di averla ripagata al meglio. Mi ha fatto molto piacere anche la loro riconferma”.

Tuscania è una piccola cittadina di ottomila abitanti ed ha un modo tutto suo di vivere la pallavolo.

“Mi sono trovato veramente bene, essendo della zona conoscevo già Tuscania con tutta la sua tifoseria ma viverla dall’interno è stata sicuramente un’altra cosa. Il modo genuino e familiare con cui tutto il paese vive la pallavolo è di certo molto positivo e il fatto di riuscire a stringere legami con i tifosi anche al di fuori dell’ambito sportivo contribuisce a creare un ambiente sereno in cui si lavora benissimo”.

CARRIERA

2019/2021 A3 Maury’s Com Cavi Tuscania (VT)

2018/2019 B Scarabeo Civita Castellana (VT)

2017/2018 B Volley Club Orte (VT)

2016/2017 B Tuscia Viterbo (VT)

2015/2016 C Tuscia Viterbo (VT)

2014/2015 B2 Volley Club Orte (VT)

2013/2014 C Pallavolo Viterbo (VT)