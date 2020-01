Pallavolo, Tuscania in Calabria per riprendere a volare

Riceviamo e pubblichiamo

Foto: Luca Laici

Trasferta calabra per la Maury’s Com Cavi Tuscania attesa domani pomeriggio al Pala Corigliano dalla goEnergy Corigliano-Rossano per l’incontro valido per la quarta giornata di ritorno del girone blu della Serie A3 Credem Banca. Dopo la sconfitta subita sette giorni fa da Macerata al PalaMalè di Viterbo, la squadra di Paolo Tofoli dovrà necessariamente tornare da Corigliano con in tasca l’intera posta in palio se vuole continuare a navigare nelle zone alte della classifica.

“Domenica sarà una partita difficile ma molto emozionante per me perché tornerò nel mio paese, quindi vedrò amici, genitori, sarà bellissimo – afferma Francesco Campana giovane palleggiatore unitosi di recente al roster laziale. Ripeto sarà una partita difficilissima perché loro vengono da tre sconfitte e lotteranno fino all’ultima palla. Noi dovremo essere più bravi di loro, veniamo da una sconfitta amara contro Macerata in casa nello scontro diretto e quindi dobbiamo reagire subito. All’andata Corigliano ci mise in difficoltà soprattutto con Gonzales e Cester che sono le loro bocche da fuoco più importanti. Noi dovremo essere molto bravi ad aggredirli da subito, dalla prima battuta. Daremo il cento per cento per vincere e conquistare quei tre punti che ci servono per rimanere aggrappati alla zona alta della classifica e raggiungere i nostri obiettivi play-off”.

Corigliano è alla ricerca dei primi punti nel girone di ritorno e domenica scorsa è tornato da Ottaviano con un pesante 3/0. All’andata finì 1/3 per i calabresi che ebbero proprio in Cester, autore di 29 punti, e nel centrale Pizzichini, ex di turno, 16 punti per lui, i loro trascinatori.

Per quanto riguarda la Maury’s Com Cavi Tuscania la settimana è servita a riordinare le idee e ripartire da quanto di buono fatto vedere con Macerata, ovvero da quei 29 punti messi a segno da Siim Polluaar che costituiscono il record stagionale del forte opposto estone. Si gioca alle 18 agli ordini dei signori Marco Colucci e Rosario Vecchione. Diretta Legavolley.tv