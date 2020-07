Pallavolo, Veronica Guidozzi: “Vorrei riprendere a giocare”

Riceviamo da SuperAbile Viterbo e pubblichiamo

“Vorrei riprendere a giocare”. Veronica Guidozzi, centrale con trascorsi con la Vigor Volley Novara (A1) e nelle coppe europee, fresca mamma di tre gemellini, si confessa ai microfoni di SuperAbile Viterbo per le interviste estive al Bomber Beach.

Dopo l’esperienza da allenatrice la 32enne di Tarquinia è decisa a scendere di nuovo in campo. “Valutando le offerte, la distanza e le esigenze familiari – ammette Veronica – mi piacerebbe riprendere a giocare. Sarei disponibile anche a scendere di categoria pur di rimanere in un raggio chilometrico accettabile. La nascita dei miei tre figli è stata una notizia fantastica per tutta la famiglia ma ovviamente dobbiamo organizzarci bene insieme a mio marito Luca anche lui nel mondo della pallavolo come coach all’Assitec Sant’Elia. Con Luca nel periodo estivo ci dedichiamo anche al beach volley con la Tarkna ma a causa delle restrizioni imposte non possiamo praticarla liberamente in spiaggia: al momento infatti siamo alla Lanterna che, essendo un centro sportivo, con ingressi di soli tesserati, consente la pratica sportiva. Il Covid? Ci ha sfiorato. I bimbi fortunatamente sono nati il 20 febbraio e quindi siamo riusciti ad uscire dall’ospedale giusto in tempo. Certo, in casa – specie nel periodo di lockdown – è stato molto faticoso ma non sarei stata tranquilla sapendo di averli ancora in reparto.

Ultimo pensiero per papà Massimo. “Mio padre è scomparso recentemente ed ha lasciato un vuoto enorme non solo in famiglia ma anche in paese dove era molto conosciuto per il suo impegno nello sport tarquiniese. Ed anzi se ho raggiunto questi risultati è anche merito suo che mi è stato sempre accanto non solo sostenendomi moralmente ma anche accompagnandomi in macchina da Tarquinia a Roma tutti i giorni per gli allenamenti”.