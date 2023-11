Panunzi Vicepresidente del Consiglio Regionale, le reazioni politiche

Enrico Panunzi eletto Vicepresidente del Consiglio Regionale del Lazio all’unanimità, senza alcun voto contrario. Il Partito Democratico (PD) e Fratelli d’Italia si uniscono nell’esprimere la loro soddisfazione e supporto per questa nomina di prestigio.

“L’elezione del Consigliere Enrico Panunzi tra i Vicepresidenti del Consiglio Regionale del Lazio è sicuramente un segnale di attenzione alla nostra provincia da parte della Regione. Congratulazioni all’On. Panunzi al quale invio i migliori auguri di buon lavoro”. Cosi l’On. Mauro Rotelli, Presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati.

Il Gruppo Consiliare PD, composto da Alvaro Ricci, Alessandra Troncarelli, Lina Delle Monache e Francesca Sanna, + dichiara con entusiasmo: “È grande la nostra soddisfazione che si unisce a quella del Partito Democratico e dei numerosissimi elettori che, grazie al proprio consenso, hanno consentito ad Enrico Panunzi di essere eletto per la terza consiliatura consecutiva a consigliere regionale.”

Questa elezione, aggiunge il PD, è la conferma dell’ampia stima per la persona di Panunzi e per la sua ricca esperienza amministrativa e politica, riconosciute oltre i confini della provincia. Il recente incarico alla direzione nazionale del PD è ulteriore testimonianza di questo riconoscimento.

Il Capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio, Daniele Sabatini, estende le congratulazioni: “Congratulazioni ad Enrico Panunzi, neo eletto vicepresidente del Consiglio regionale. La sua elezione rappresenta un ulteriore segno della centralità delle province all’interno del Consiglio regionale del Lazio. Da cittadino e rappresentante delle istituzioni eletto nella provincia di Viterbo rivolgo ad Enrico un sincero augurio di buon lavoro.”

Il Capogruppo del PD in Consiglio Provinciale di Viterbo, Maurizio Palozzi, aggiunge il suo plauso: “Con grande soddisfazione faccio le mie più sentite congratulazioni al consigliere Enrico Panunzi, eletto questa mattina vicepresidente del consiglio della regione Lazio. Un giusto riconoscimento per chi ha lavorato per quaranta anni con impegno costante e attento sul territorio.”

Palozzi riconosce la dedizione di Panunzi al servizio della comunità e sottolinea la sua lunga attività politica, il dialogo aperto e la collaborazione. “La sua elezione a vicepresidente è un riconoscimento raggiunto con i consensi e il radicamento territoriale guadagnato negli anni. Il segno tangibile della stima e della fiducia che anche lo stesso consiglio regionale ripone nella sua persona.”

” Desidero esprimere le mie più sincere congratulazioni, e quelle dell’intera amministrazione provinciale di Viterbo, ad Enrico Panunzi per la nomina a Vicepresidente del Consiglio della Regione Lazio”, le parole invece del Presidente della Provincia di Viterbo, Alessandro Romoli.

“L’incarico conferito a Panunzi, già eletto lo scorso febbraio come consigliere regionale, rafforza ancor di più i legami tra l’Ente Regione Lazio e la Tuscia. Enrico Panunzi ha inoltre maturato negli anni un’approfondita conoscenza delle istituzioni locali e regionali, sono certo dunque che anche in questa occasione saprà operare con equilibrio e competenza. Al Vicepresidente del Consiglio regionale Panunzi giungano dunque gli auguri di buon lavoro da parte dell’amministrazione provinciale di Viterbo”.