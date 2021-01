Parigi, al Collège Camille Sée apre una sezione italiana

Il Consolato Generale d’Italia a Parigi e l’Ambasciata d’Italia in Francia salutano con grande piacere l’apertura di una Sezione italiana presso il Collège « Camille Sée » nel XVème Arrondissement di Parigi. Grazie all’impegno congiunto del Ministère de l’Education Nationale, del Rectorat di Parigi, di questo Consolato Generale e dell’Ambasciata d’Italia, sarà quindi possibile, insieme alla Sezione già attiva da molti anni presso il Collège/Lycée “Balzac”, ampliare la capacità di risposta alle crescenti richieste di un percorso formativo di qualità in lingua e cultura italiana nella città di Parigi. La Sezione aprirà nell’anno scolastico 21/22 con una classe di Sixième (Ia Media), che, per le materie di Lingua, Letteratura, Storia e Geografia in italiano, sarà affidata a un docente del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Il Collège “Camille Sée” fa parte della Cité scolaire che comprende anche l’omonimo Liceo. Nel suo insieme il “Camille Sée” costituisce una prestigiosa e riconosciuta istituzione formativa, presente da più di ottant’anni a Parigi e avente sede in un edificio iscritto all’inventario supplementare dei monumenti storici.