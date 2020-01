Parigi, domenica 5 gennaio niente auto sugli Champs-Elysées

Un’intera domenica (o quasi, dalle 10 alle 18 almeno) senza auto sul viale più iconico e famoso di Parigi: domenica 5 gennaio gli Champs-Elysées chiudono alle vetture e sono riservati ai pedoni.

Una splendida opportunità per scoprire il viale più bello del mondo in modo diverso e farsi un selfie di fronte all’Arco di Trionfo senza macchine che rovinino la foto. Quella di domenica sarà, peraltro, l’ultima occasione senza traffico per godersi le illuminazioni natalizie degli Champs Elysées, che verranno spente l’otto gennaio.